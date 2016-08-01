Monaco, tribünlerini dolduramıyor

Fransızlar, Fenerbahçe maçına taraftar bulamıyor. Önce Monaco Prensliği, F.Bahçe taraftarının kente girişini yasakladı. Ardından Nice kentinde bulunan Apler Maritimes Bölge Valiliği, Sarı Lacivertli taraftarların 3 Ağustos gece yarısına kadar topraklarında dolaşmalarını yasakladı. Bu yasak yanlarına kalmadı. Monaco taraftarları, Fenerbahçe maçına ilgi göstermiyor. Kırmızı Beyazlılar'ın maçlarını oynadığı 2. Louis Stadı 18 bin 521 kişi kapasiteli. Fransızlar, stadı dolduracak taraftar arıyor.



EN UCUZ BİLET 145 LİRA



Monaco kulübünün yöneticileri çareyi, halka 'Maça gelin' çağrısı yapmakta buldu. Çarşamba günkü maça kadar bu çağrıları sürdürecek olan Fransızlar, F.Bahçe karşısına dolu tribünlerle çıkmaya çalışacak. Ancak Monaco'nun hazırlık maçlarında aldığı kötü sonuçlar ve F.Bahçe'ye 2-1 yenilmesinin ardından kolay olmayacak. F.Bahçe yönetimi, Monaco maçının biletlerini en ucuz 120 TL'den satt, tribünler boş kaldı. Monaco da F.Bahçe maçının biletlerini en ucuz 43 eurodan (145 TL) satıyor. Maça kaç taraftarın geleceği merak konusu. (Akşam)