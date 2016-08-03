Marca: Balotelli ölmek üzere

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Balotelli ile ilgili olarak önemli bir iddiada bulundu. Gazetede yer alan haberde, Milan'ın yıldız oyuncu Balotelli ile neredeyse hiç ilgilenmediği, Beşiktaş'ın ise "ölmek üzere" diyerek ilgisinin oldukça azaldığı belirtildi.

25 yaşındaki futbolcuya en büyük ilgi Ajax'tan... Gazete, Ajax'ın, Balotelli'nin ücretinde ciddi bir düşüş gerçekleştirilmesi halinde İtalyan futbolcuyu transfer edeceklerini bildirdiğini öne sürdü.

Gana asıllı oyuncu geçtiğimiz günlerde Premier Lig'in başlamasına iki hafta kala bir tatil bölgesinde sigara içerken görüntülenmiş, oyuncunun bu görüntülerinin transferini etkileyeceği konuşulmuştu.

Klopp kadroda düşünmüyor!

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Balotelli, kiralık süresinin sona ermesinin ardında Liverpool'a geri dönmüştü. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, "Kendisine kulüp bulmalı" diyerek İtalyan yıldızı kadroda düşünmediğini açık bir şekilde belirtmişti.

Performansı iyice dibe vuran 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da oynadığı 23 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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