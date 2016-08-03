Manchester United - Everton maçı Facebook'tan canlı yayınlanacak

Manchester United - Everton karşılaşması sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ilk maç olarak tarihe geçecek. Sporseverler karşılaşmayı Rooney ve Manchester United’ın Facebook hesaplarından canlı olarak izleyebilecek. Rooney karşılaşma öncesi; "Maçın küresel olarak Facebook'tan canlı şekilde izlenmesi benim için çok önemli. Umarım bu sayede bir farkındalık yaratabilir ve futbol sayesinde ihtiyacı olanlara daha fazla bağış toplayabiliriz" dedi.



United'ın yeni transferleri Ibrahimovic, Mkhitaryan ve Bailly’nin ilk kez Old Trafford'a çıkmaları beklenen maçtan elde edilecek gelir Rooney’nin seçeceği 4 yardım kuruluşu arasında paylaştırılacak.

Ntvspor