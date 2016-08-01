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Ligler ertelenecek mi? Yıldırım Demirören açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki tüm kurulların istifa etmeleri üzerine oluşan, "Ligler ertelenecek mi?" sorusuna en yetkili ağızdan cevap geldi. Federasyon başkanı Yıldırım Demirören, "Lig, daha önce duyurduğumuz gibi 19 Ağustos'ta başlayacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF), yönetim kurulu hariç tüm kurulların FETÖ/PDY Soruşturması nedeniyle istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Büyük yankı yaratan bu gelişmenin ardından akıllara, "Ligler daha önce açıklandığı gibi 19 Ağustos'ta başlayacak mı yoksa ertelenecek mi?" sorusu geldi.

Türkiye'nin merak ettiği bu kritik sorunun cevabını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Öncelikle kurullarda gerçekleşen istifa sonrası oluşan endişelere yanıt veren Demirören, "Daha önce de açıkladığımız gibi; devletimizin yürüteceği soruşturma sonrasında, haklarında hiçbir şüphe olmayanlar federasyondaki görevlerine devam edecek" dedi.

Yıldırım Demirören, liglerin başlaması ile ilgili de net konuştu. Açılış tarihini ertelemelerinin söz konusu olmadığını belirten Demirören, "Futbolla ilgili faaliyetlerde hiçbir aksama olmayacak. Süper Lig daha önce duyurduğumuz gibi 19 Ağustos'ta başlayacak" diye konuştu.

(Hürriyet)

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