İşte Galatasaray'ın Eren Derdiyok teklifi

Dün Eren Derdiyok için Kasımpaşapor ile görüştüğünü açıklayan Galatasaray, yıldız golcünün transferi hakkında her hangi bir maddi değer ya da takas olasılığını açıklamazken bu konu sarı kırmızılı taraftarlar arasında merak konusu oldu. Kimi kaynaklara göre Galatasaray’ın Eren Derdiyok için kulübü Kasımpaşaspor’a Donk ve Umut’u gönderip üzerine 2,5 milyon Euro vereceği iddia edilirken, kulübün içerisinden alınan bilgiler Donk + Umut Bulut + 2,2 milyon Euro verileceği şeklinde oldu.

EREN DERDİYOK TRANSFERİ İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİALAR

Birinci ihtimale göre; Galatasaray Eren için Donk’u eski kulübüne geri gönderip Hollandalı futbolcunun 2 yıllık maaşını karşılayacak (3 trilyon) ayrıca Umut Bulut’un alacağı ücreti de verip (1,8 trilyon) Kasımpaşaspor’a da 2,5 milyon Euro ödeyecek. Buna göre Galatasaray Eren Derdiyok için (Kendisine de verilen yıllık ücreti hesaba katıldığında) kasasından 28 trilyon gibi bir parayı ödemeyi kabul etmiş oluyor.

İkinci ihtimal ise; Galatasaray Donk ile Umut’u gönderip Kasımpaşaspor’a 2,5 milyon Euro verip Eren Derdiyok’u transfer edecek ki toplam maliyete bakıldığı zaman sarı kırmızılılar yaklaşık 7,5 trilyon harcamış olacak. Eren’in yıllık ücreti de hesaba katıldığında rakam 13,5 trilyona çıkmış olacak.

GALATASARAY EREN İÇİN DONK UMUT BULUT VE TARIK YA DA SALİH DURSUN'DAN BİRİNİ VERECEK

Ortaya atılan iddialardan sonra Galatasaray’ın Eren Derdiyok transferinde Kasımpaşaspor ile anlaşma şartları belli oldu. Buna göre Galatasaray, Eren için Umut Bulut + Donk + Tarık Çamdal veya Salih Dursun’undan birini vermeyi kabul ederken 3 futbolcu haricinde Kasımpaşaspor’a 2,2 milyon Euro ödenecek.

Eren Derdiyok’a yıllık 1,9 ödemeyi kabul eden Galatasaray, Serdar Aziz transferinde olduğu gibi (Bilal + Furkan + Sercan) yine 3 futbolcusunu karşı takıma göndermiş olacak.

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