Gökhan Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Gökhan Gönül'ün Monaco-Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş formalı paylaşım yapması sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve ezeli rakip Beşiktaş'a imza atan futbolcu sarı lacivertlilerin Monaco ile oynayacağı maç öncesinde Beşiktaş'taki ilk maçından bir fotoğraf paylaştı ve 'ilk maçım' ifadesini kullandı.

Gökhan Gönül'ün 'ilk maçım' olarak paylaştığı fotoğrafın 27 Temmuzda Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçı olduğuna dikkat çeken sarı lacivertli taraftarlar bu paylaşımın zamanlamasının manidar olduğunu öne sürdü.

Gönül'ün paylaşımının altına Fenerbahçeli taraftarlar tepki mesajları attı.





Yeni Şafak