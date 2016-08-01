Galatasaray'dan Tolga Ciğerci sürprizi

Orta sahaya ve forvete 2’şer oyuncu almayı planlayan Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Yönetimin tek gündem maddesi var, o da transfer. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in çok istediği Lucas Leiva ile her konuda anlaşıldı. Liverpool 3 milyon Euro’luk teklifle ikna edilirken, 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero da yıllık 2 milyon 750 bin Euro’ya ‘evet’ dedi. Yaklaşık 10 gün önce Liverpool’un ABD’de oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Leiva, bu hafta içinde menaceriyle birlikte İstanbul’da olacak. Şehri gezecek olan başarılı futbolcu, ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

9 sezondur Liverpool’da forma giyen Leiva, bu süreçte tam 306 maça çıktı. Müthiş bir tecrübeye sahip olan Brezilyalı futbolcu, orta alanda iki yönlü olarak oynuyor.

Tolga gelmeye hazır

Orta sahaya istenen diğer isim ise Tolga Ciğerci. Hertha Berlin forması giyen 24 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu ikna eden yönetim, kulübüne 2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli önerdi. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi kalan 1.85’lik oyuncunun alınması halinde Galatasaray orta alanı iyice güçlendirmiş olacak.

Geride bıraktığımız sezon Bundesliga’da 18 karşılaşmada forma giyen Tolga Ciğerci, 1.85 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

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