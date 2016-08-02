Galatasaray'dan Dzemaili ve Chedjou'ya rest

Galatasaray’da sözleşmelerinin uzatılmasını isteyen Dzemaili ve Chedjou’ya, yönetimden olumsuz yanıt geldi. “Ya sözleşmemi uzatın ya da gideyim” diyen Dzemaili’nin restine yönetim de rest çekerken, Chedjou da aynı tavırla karşılaştı.

Genoa forması ile geçirdiği başarılı sezonun ardından, EURO 2016’da İsviçre Milli Takımı ile de ortaya koyduğu iyi futbolla göz kamaştıran Dzemaili, başta İtalya Ligi olmak üzere Amerika MLS Kulüpleri’nden de teklif almıştı.

Dzemaili, bu çıkış dönemini ‘paraya’ çevirmek istedi. sGözler ise bu durumda mecburen yönetime çevrildi.

RiEKERiNK iLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

GALATASARAY’ın da kendisini kadroda tutmak istediğinin farkında olan Dzemaili, bu başarılı ve reytingi yüksek dönemini uzun süreli kontrata çevirmek için hamle yaptı.

Özellikle Bologna ve Genoa’nın teklifleri üzerine Dzemaili’nin menajeri Galatasaray’dan 3 yıllık kontrat talep etti ve “Ya sözleşmeyi uzatın ya da teklifleri değerlendirelim” dedi.

Sarı kırmızılı yönetim de Riekerink ile görüşüldükten sonra Dzemaili’ye yanıt verdi. Galatasaray, Dzemaili ve yeni sözleşme isteyen Chedjou’nun kontratlarını uzatmama kararı aldı.

KARAR iKiLiYE BiLDiRiLDi

İKİ futbolcuya da menajerlerine de sezon sonuna kadar kontratlarının yenilenmeyeceği bildirildi. “Ya uzatın yada gideyim” mesajı veren Dzemaili’ye ise 2016-17 sezonunda alacağı 2.1 milyon Euro’yu getirmesi halinde istediği kulübe gidebileceği söylendi. Dzemaili için belirlenen bonservis bedeli de bu oyuncuya kalması halinde ödeyeceği 2.1 milyon Euro...

Chedjou da sözleşmesi uzatılmadığı için ayrılmak isterse bonservis bedeli 2016-17 sezonunda alacağı 2.2 milyon Euro olacak.

Hürriyet