Galatasaray'da Bruma için seferberlik

Bruma'yı 15 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmeyen başkan Özbek, Portekizli genç yetenek için yeni sözleşme hazırlatılması talimatı verdi. Bruma'nın 1.3 milyon euro'luk ücretine zam yapılacak; sözleşmesi de uzatılacak.

5 MAÇTA 6 GOL ATTI

Müthiş bir hazırlık dönemi geçiren ve PSV ile Monaco'nun radarında olan Portekizli oyuncu, kamp sırasında oynanan 5 maçta 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuyu kesinlikle takımda tutmak isterken, şu an gelen düşük teklifleri de geri çeviriyor. Fotomaç