Galatasaray'da Bruma için seferberlik
Galatasaray son olarak Manchester United ağlarını havalandıran Armindo Bruma'yı takımda tutmak için harekete geçti.
Bruma'yı 15 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmeyen başkan Özbek, Portekizli genç yetenek için yeni sözleşme hazırlatılması talimatı verdi. Bruma'nın 1.3 milyon euro'luk ücretine zam yapılacak; sözleşmesi de uzatılacak.
5 MAÇTA 6 GOL ATTI
Müthiş bir hazırlık dönemi geçiren ve PSV ile Monaco'nun radarında olan Portekizli oyuncu, kamp sırasında oynanan 5 maçta 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuyu kesinlikle takımda tutmak isterken, şu an gelen düşük teklifleri de geri çeviriyor. Fotomaç