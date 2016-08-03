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Galatasaray Burak Yılmaz için Trabzonspor'u ikna edemedi

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Burak Yılmaz'ın Çin'e transferinden kazandığı paranın yüzde 25'ini Trabzonspor'a vermesi gereken Galatasaray, Bordo-mavili takımı para yerine oyuncu almaya ikna edemedi.

Çin'in Bejing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz'ın transferinden yüzde 25'lik bölümü Trabzonspor'a ödeyen G.Saray'ın, bordo-mavililere pek çok oyuncu teklif ettiği ortaya çıktı.
 
Sarı-kırmızlıların, Martin Linnes, Koray Günter, Ryan Donk, Yasin Öztekin ve Olcan Adın'ı önerdiği ama Karadeniz ekibinin bu oyuncuları kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine G.Saray'ın, Trabzon'a 2 milyon euro'luk ödemeyi yaptığı ifade edildi.

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