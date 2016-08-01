Galatasaray - Trabzonspor maçı için şok iddia!

Meriç Müldür'ün olay yaratan yazısının bir bölümü şöyle:

Öyle iddialar var ki...

En çarpıcı olanı da geçen sezon oynanan ve Trabzonsporlu 4 futbolcuya kırmızı kartın çıktığı, 2-1’lik Galatasaray- Trabzonspor maçı. Geçen sezon Trabzon forması giyen Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel’e kırmızı kart gösterdiği gece. Bu maçın oynandığı 21 Şubat 2016 Pazar gecesi enteresandır dünya ligleri genelinde kırmızı kart patlamasının yaşandığı da bir gece. Özellikle Güney Amerika, Portekiz, İspanya alt liglerinde.

İddiaya göre bu maç için Türkiye’den bahis oynayanlar arasında faal 4 futbolcunun ve futbol hayatını noktalamış 2 futbolcunun eşleri de var. Hatta soruşturma da açılmış ama gerisi henüz gelmemiş. Dosya bekliyor!

Bu futbolcular kimler, eşleri ve kendileri ifadeye çağrıldı mı acaba? Belki de süreç işliyordur. Bekleyip göreceğiz.