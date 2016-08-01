Dame N'Doye Trabzonspor kampında

Trabzonspor'un "elden çıkarılacaklar" listesinde yer alan ve gelecek sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan N'Doye, Slovakya'daki ilk etap kampında yer almamıştı.

N'Doye ani bir kararla Trabzonspor'un 24 Temmuz'da başlayan Macaristan kampına 1 hafta sonra davet edildi. N'Doye yarın 13.05'de Trabzon'dan İstanbul'a, ardından da 17.30'da Viyana'ya hareket edecek.

N'Doye'un akşam saatlerinde Macarista'nın Györ şehrinde bulunan kampına katılması bekleniyor. Bordo Mavililer 13 Ağustos'a kadar 2. etap kampını sürdürecek. Yıllık 2 Milyon 500 bin Euro kazanan Dame N'Doye'un Trabzonspor'da 2017 - 2018 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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