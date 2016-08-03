Cüneyt Çakır'a olimpiyatta o maçta görev alacak

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyatları'nda A Grubu'nda oynanacak Brezilya - Güney Afrika maçında 4. hakem olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2016 Olimpiyatları A Grubu'nda oynanacak Brezilya - Güney Afrika maçında Türk hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem olarak görev yapacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği ve yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ile Roberto Diaz Perez'in yapacağı karşılaşma, 4 Ağustos Perşembe günü Brasilia Estadio Nacional'da TSİ 22.00'de başlayacak. DHA