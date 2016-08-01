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Bursaspor'un vergi borcu yapılandırıldı

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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve Mali Asbaşkan Fatih Pulat'ın Ankara'da yaptığı temaslar olumlu sonuçlandı.

İzmir'in futbol takımları Altay, Altınordu, Göztepe ve Karşıyaka, 10 Ağustos Çarşamba günü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etmek için "15 Temmuz Demokrasi Kupası'nda mücadele edecek.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve Mali Asbaşkan Fatih Pulat'ın Ankara'da yaptığı temaslar olumlu sonuçlandı ve yeşil beyazlıların cezalarıyla birlikte 100 milyon TL'yi bulan borcun görüşmeler sonucu 7 Milyon 380 bin 900 TL olarak belirlendi.
 
Bursaspor Kulübü'nün konuyla ilgili internet sitesinde yer alan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Başkan Ali Ay ve Mali Asbaşkan Fatih Pulat Ankara'da kulübün vergi borçlarının yapılandırılması amacıyla bir dizi görüşmelerde bulundu. Başkan Ali Ay ve yönetici Fatih Pulat, Başkentte yaptığı ve yüksek miktardaki geçmiş dönem borçlarına ilişkin vergi uzlaşma görüşmeleri olumlu sonuçlandı.
 
Saatler süren inceleme ve görüşme sonucunda, uzun yıllara dayanan vergi borcumuz 7 Milyon 380 bin 900 TL olarak belirlenmiştir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

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