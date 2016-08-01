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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Vedat Özdemir vefat etti

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1957 ve 1958 yıllarında siyah-beyazlı forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vedat Özdemir hayatını kaybetti.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada, “1957 ve 1958 yıllarında Beşiktaşımızın formasını giyen eski futbolcu Vedat Özdemir'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi bugün (01 Ağustos) öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

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