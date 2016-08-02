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Beşiktaş istedi, G.Saray devreye girdi! Schweinsteiger...

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Galatasaray yönetimi, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Bastian Schweinsteiger’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Resmi teklifin yapılması an meselesi...

Galatasaray’ın transfer çalışmalarını sürdürürken, rotayı dev bir isme çevirdi. Ön libero için Liverpool’dan Lucas Leiva ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Teknik Direktör Riekerink’in “Orta sahaya iki oyuncu istiyorum” demesine üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın gözden çıkardığı Bastian Schweinsteiger’i gündemine aldı. Yönetim, geçen günlerde Beşiktaş'ın da gündemine gelen ünlü İngiliz kulübü ile yapılan özel karşılaşma sonrasında Alman futbolcu için nabız yokladı.

3 MİLYON EURO VERECEKLER

32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi,Manchester United’a 3 milyon Euro önerecek. Sarı-kırmızılılar, Schweinsteiger ile görüşmelere 3 milyon Euro ile başlayacak. Podolski’nin takım arkadaşı olan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2015-2016 sezonu başında Bayern Münih’ten 9 milyon Euro karşılığında Manchester’ın yolunu tutmuştu. Galatasaray’ın, M.United’a resmi teklifi yapması bekleniyor.
 
(Sözcü)

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