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Arjantin Milli Takımı'nın yeni hocası Edgardo Bauza

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Arjantin Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Edgardo Bauza oldu.

Arjantin Milli Takımı'nda Copa America finalinde Şili'ye kaybedilen final sonrası Gerardo Martino'dan boşalan koltuğun sahibi belli oldu. Yapılan açıklamada, yeni teknik direktör olarak Edgardo Bauza duyuruldu.
 
Henüz geçtiğimiz Aralık ayında Sao Paulo'nun başına geçen Bauza, yaklaşık 8 ay sonra Arjantin'den gelen teklifi kabul ederek bu ekipten de ayrılmış oldu.
 
Bauza, 2008'de LDU Quito, 2014'te ise San Lorenzo ile Copa Libertadores'i kazanmıştı.

Habertürk

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