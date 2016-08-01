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  3. 4 kırmızı kartlı Galatasaray-Trabzonspor maçında bahis şikesi mi yapıldı

4 kırmızı kartlı Galatasaray-Trabzonspor maçında bahis şikesi mi yapıldı

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Habertürk Gazetesi yazarı Meriç Müldür, Süper Lig'de 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Habertürk Gazetesi yazarı Meriç Müldür, Süper Lig'de bu sezon oynanan ve 4 kırmızı kartla hafızalara yer eden Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili iddiayı, köşesine taşıdı. İşte Müldür'ün yazısından o bölüm:

6 futbolcunun adı geçiyor

Ya yasa dışı bahis. Öyle iddialar var ki...

En çarpıcı olanı da geçen sezon oynanan ve Trabzonsporlu 4 futbolcuya kırmızı kartın çıktığı, 2-1’lik Galatasaray- Trabzonspor maçı. Geçen sezon Trabzon forması giyen Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel’e kırmızı kart gösterdiği gece. Bu maçın oynandığı 21 Şubat 2016 Pazar gecesi enteresandır dünya ligleri genelinde kırmızı kart patlamasının yaşandığı da bir gece. Özellikle Güney Amerika, Portekiz, İspanya alt liglerinde.

İddiaya göre bu maç için Türkiye’den bahis oynayanlar arasında faal 4 futbolcunun ve futbol hayatını noktalamış 2 futbolcunun eşleri de var. Hatta soruşturma da açılmış ama gerisi henüz gelmemiş. Dosya bekliyor!

Bu futbolcular kimler, eşleri ve kendileri ifadeye çağrıldı mı acaba? Belki de süreç işliyordur. Bekleyip göreceğiz.

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