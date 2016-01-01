Reklamı Kapat
Dolar şaşırtmaya devam ediyor
Dolar şaşırtmaya devam ediyor
Altın fiyatlarına bakan şaştı kaldı! Para artık...
Altın fiyatlarına bakan şaştı kaldı! Para artık...
Vatandaşa müjde! İndirim geliyor
Vatandaşa müjde! İndirim geliyor
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Dedikodulara son noktayı koydu
Dedikodulara son noktayı koydu
Merakla beklenen rakam açıklandı
Merakla beklenen rakam açıklandı
O açıklama geldi! Dolar saniyeler içinde...
O açıklama geldi!
Dolar saniyeler içinde...
Merakla beklenen açıklama geldi
Merakla beklenen açıklama geldi
Bir anda fitili ateşlendi! Yükseldikçe yükseliyor
Bir anda fitili ateşlendi! Yükseldikçe yükseliyor
Flaş asgari ücret açıklaması
Flaş asgari ücret açıklaması AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, asgari ücretin bin 300 lira olmama ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi.
Tüpraş, satış rekoru kırdı!
Tüpraş, satış rekoru kırdı!
160 milyar TL kaynak
160 milyar TL kaynak
Kritik açıklamaya saatler kaldı
Kritik açıklamaya saatler kaldı
Gözler bu açıklamada!
Gözler bu açıklamada!
Ekonomiye 40 milyarlık destek
Ekonomiye 40 milyarlık destek
Üç kelime yetti!
Üç kelime yetti!
Davutoğlu`nun Başdanışmanı açıkladı: Dolar...
Davutoğlu`nun Başdanışmanı açıkladı: Dolar...
Fiyatı duyan hücum etti!
Fiyatı duyan hücum etti!
Merkez'den flaş açıklama! Son hesaplamalara göre...
Merkez'den flaş açıklama! Son hesaplamalara göre... Merkez Bankası "Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde Ekim ayında bozulma gözlenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.<
Körfez'in gözü Türkiye'de
Körfez'in gözü Türkiye'de
Yok böyle tepki!Seçim sonuçları uçurdu
Yok böyle tepki!
Seçim sonuçları uçurdu
Altın fiyatlarında şaşırtan hareket
Altın fiyatlarında şaşırtan hareket

En çok okunan haberler

Yazarlar

Akşam TV

Bugünün AKŞAM Gazetesi

Akşam e-gazete
Piyasalar ECB'yi bekliyor
Piyasalar ECB'yi bekliyor
`Bankacılık sektörüne ilişkin riskler arttı`
`Bankacılık sektörüne ilişkin riskler arttı`
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Nefesler tutuldu!
Nefesler tutuldu!
Dev yaptırım cezası!
Dev yaptırım cezası!
Dalgalandı duruldu!
Dalgalandı duruldu!
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Yatırımcıların gözdesi o
Yatırımcıların gözdesi o
Çin Rusya'ya böyle giriyor
Çin Rusya'ya böyle giriyor
Petrol devlerine flaş uyarı!
Petrol devlerine flaş uyarı!
Varoufakis paçayı yırttı
Varoufakis paçayı yırttı
Açıklama geldi, hisseleri fırladı!
Açıklama geldi, hisseleri fırladı!
ABD`den iyi veri geldi
ABD`den iyi veri geldi
Dünyanın dengesini değiştiren anlaşma!
Dünyanın dengesini değiştiren anlaşma!
O paralar Türkiye'ye akıyor
O paralar Türkiye'ye akıyor
Flaş satış kararı!
Flaş satış kararı!
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Bankada skandal hata!
Bankada skandal hata!