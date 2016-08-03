Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor!

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği'nde yapılan değişiklikle, Türkiye'de kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.

Canikli, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm amaçlı gayrimenkul projelerinde gayrimenkul sertifikalarının kullanılabilmesi ve faizsiz finansal araçların geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde hazırlanan söz konusu Tebliğin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yeni düzenleme ile ülkede kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlayacağına işaret eden Canikli, "Kentsel dönüşüm amaçlı gayrimenkul projelerinde hak sahiplerine kendi isteklerine bağlı olarak gayrimenkul sertifikalarının da verilmesinin önü açılmış, isteyen hak sahibine sertifika, isteyen hak sahibine ihraççı ile aralarındaki anlaşmada belirtilen dairesini alma hakkı sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Sertifikaların metrekare olarak tanımlandığını belirten Canikli, sertifika almayı tercih eden hak sahiplerine, yeterli sayıda sertifikaya sahip olmaları şartıyla, tamamlanan projeden talep ettiği daireyi alma imkanının getirildiğini ifade etti.

Sertifika sahibi olup da daire talep etmeyen hak sahipleri ile borsadan satın alarak sertifika sahibi olan vatandaşlara, sertifikalarını ister borsada vadesinden önce satabilmeleri, isterlerse de ihraççıdan sertifikalarını nakde dönüştürülmesini talep etme hakkının getirildiğini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm amaçlı ihraç edilen sertifikalarda ayrıca ihraççı tarafından önceden belirlenen ve kamuya açıklanan dönemlerde sertifikalara geri alım garantisi getirilmiş, bu suretle sertifika sahiplerinin zarar etmesi önlenmiştir.

Sistemin işleyişi düzenlemede ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Buna göre kentsel dönüşüm projesini üstlenen bakanlık, belediye, ilgili kuruluş veya şirketler, gayrimenkul sertifikası ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuracaklardır. Başvuru sırasında projenin maliyeti, hak sahibin hakları, geri alım şartları gibi hususlar belirlenecek ve vatandaşlarımıza açıklanacaktır."

İhraç edilecek sertifikaların doğrudan hak sahiplerine verileceğine dikkati çeken Canikli, sertifika yerine bina talep edilmesi halinde bunların hak sahibi olmayan vatandaşlara da satılabileceğini bildirdi.

'SERTİFİKALAR BORSADA ALINIP, SATILABİLECEK'

Sertifikalara ihraççı tarafından belirli periyotlarda geri alım garantisi verileceğini, böylece vatandaşların sertifikalarını kolaylıkla nakde dönüştürebileceğini ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

"Geri alımda fiyat, sertifikaların ihraç tarihindeki nominal değerinin, geri alım tarihindeki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve buna benzer endekslerden oluşan sepet değişim oranına göre düzeltilmiş tutarından aşağı olmayacak şekilde belirlenecektir.

İhraç edilecek sertifikalar borsaya da kote edilecek olup, aynı zamanda isteğe bağlı olarak borsada da alınıp satılabilecektir. Vatandaşlarımız gayrimenkul sertifikalarını ya doğrudan ihraççı şirketten ya da banka ve aracı kuruluşlar kanalıyla borsadan satın alabilecek, satın aldıkları sertifikaları izahnamede belirtilecek periyotlarla ihraççıya geri satabileceği gibi hisse senetlerinde olduğu gibi borsada tekrar satabileceklerdir."

'PROJE BEDELİNİN TAMAMI FİNANSE EDİLEBİLECEK'

Özel sektör şirketlerinin konut ve ticari alan projelerinde, proje değerinin en fazla yüzde 50'sinin sertifika ihracı yoluyla finanse edilebileceğini ifade eden Canikli, kentsel dönüşüm amaçlı projelerde ise proje bedelinin tamamının gayrimenkul sertifikası ihracı ile finanse edilebileceğini bildirdi.

Canikli, belediyeler, İller Bankası AŞ, TOKİ ve bunların bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bu kuruluşların anlaşma yapacağı özel inşaat firmalarının ihraççı olabilmesine imkan sağlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Getirilen yeni sistemle gayrimenkul sertifikaları özel sektörün konut ve ticari alan projelerinde finansman kaynağı olarak kullanılabileceği gibi kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerde de yeni bir finansman yöntemi olarak kullanılabilecektir.

Sertifika ihracı kentsel dönüşüm projelerinin süresinde tamamlanmasına ve kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmaya katkı sağlayacağı gibi vatandaşlarımıza da kentsel dönüşüm projelerinde oluşan değer artış kazançlarına ortak olma fırsatı sunacak, faizsiz finansal ürünlerin ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve sermaye piyasalarımızın gelişimini destekleyecektir."

Canikli, sertifika ihraç aşamasına gelinene kadar, proje bazında gerekli izin ve onay süreçlerinin tamamlanması ve hak sahipleri ile gerekli anlaşmalarının yapılmış olması gerektiğini vurgulayarak, hazırlıkların tamamlanması ile ihraçların da başlamasının öngörüldüğünü belirtti.