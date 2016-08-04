Türkiye'ye bugün yatırım yapan hep kazanacak 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra yurtdışındaki gazetelerin ve dergilerin editörleriyle Türkiye'deki bütün misyon şeflerine ekonominin sağlam olduğunu özetleyen bir mektup yazdıklarını bildirdi. Twitter'dan 3 dilde mesajlarla 850 bin kişiye ulaştıklarını belirten Büyükekşi, "İhracatla ilgili bir sıkıntı olmadı" dedi.

GARANTİ VERDİK

Türkiye'den mal alan müşterilere ihracatla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını ve mallarını çok seri şekilde alabileceklerinin garantisini verdiklerini dile getiren Büyükekşi, 65 bin ihracatçıya kendi müşterilerine göndermeleri için İngilizce mektup hazırladıklarını kaydetti.

850 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Darbe girişiminden sonra yurtdışındaki bütün sivil toplum örgütleri başkanlarına yazılar gönderdiklerini anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu: "Twitter'da İngilizce, Almanca ve Fransızca 'Türkiye'ye yatırım yapan kazanıyor' diye bir mesaj gönderdik ve yaklaşık 850 bin kişiye ulaştık. İhracatta taleple ilgili bir sıkıntı olmadı. Birtakım firmalar iptal etmeyi talep ettiler ama biz onlara hiçbir sıkıntı yaşanmayacağı ve üretimin devam edeceği konusunda garantiler verdik. Hiçbir aksaklık olmadı."

49 ülkenin başkonsolosu İTO'ya geldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da, "15 Temmuz terörünün püskürtülmesi dünya için de hayati bir eşiktir" dedi. Çağlar, İTO'da 49 ülkenin İstanbul Başkonsolosu ve üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, FETÖ'nün tüm küresel düzeni de tehdit ettiğini söyledi.

400 yabancıya mektup: Şimdi müthiş ralli zamanı!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, gelecek 2-3 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinde ciddi bir yükselişin başlayacağını umut ettiğini belirterek, yabancı yatırımcılara "Bugün satmak değil, almak zamanı" tavsiyesinde bulundu. Akın, mektubunda, ekonomik değerlendirmelerde de bulunarak, ufak tefek arızi durumlar dışında, terörün biteceği, siyasi istikrarsızlığın hiç olmayacağı bir döneme girildiğini, Türkiye'de artık hızlı bir ekonomik çıkışın yaşanacağını görmek gerektiğini söyledi.

BEKLENTİYİ AŞACAK

Akın, bugün yapılacak yatırımların 2-3 yıllık bir periyot içerisinde beklenenin çok üzerinde bir getiri sağlayacağını vurguladı. Akın, Türkiye'nin, tüm altyapısıyla müthiş bir ralliye hazırlandığını vurguladı.

Ortakları FT'ye ilan verdi

Bu arada, Akfen'in yabancı ortakları ilk defa kendi logolarıyla uluslararası Financial Times Gazetesi'ne ilan verdi. Akfen'in de kendi logosuyla yer aldığı ilanda, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz ve güveniyoruz" vurgusu yapıldı.