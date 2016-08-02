THY Erol Olçok'u unutmadı

Türk Hava Yolları (THY), FETÖ/PDY’nin darbe girişimini sırasında şehit düşen Erol Olçok’ı unutmadı. Binlerce yolcu tarafından kullanılan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan CIP Salonu’nda kablosuz internetin şifresi "EROLOLCOK" oldu. THY, kablosuz internet ağı için şifreyi geçen hafta "15 July" (15 Temmuz) olarak değiştirdi. FETÖ/PDY’nin darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok’a ithafen de bu hafta da şifre yeniden belirlendi.

7 AĞUSTOS'A KADAR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ederken oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nde hayatını kaybeden demokrasi şehidi Erol Olçok’un adı THY CIP Salonu’nda kullanılan kablosuz ağa giriş şifresi olarak kullanıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde Business Class ile Elite Card üyesi yolcuların kullandığı CIP Salonu’nda kablosuz internet şifresi bundan önce de "15JULY" (15 Temmuz) olmuştu. EROLOLCOK şifresi 7 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

Salonun adını da değiştirdi

Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren 'Lounge İstanbul’un adı da '15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Salonu' olarak değiştiriliyor. Skylife Dergisi'nin yeni sayısındaki köşe yazısında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şunları yazdı: "Bu tarihi günü her daim anmak adına CIP salonumuzun adını da '15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Salonu' olarak değiştirme kararı aldık."