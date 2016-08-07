Memur enflasyon farkı zammı alacak mı?

Temmuz 2016 dönemine ait enflasyon oranları açıklandı. Ancak yılın ilk 6 ayında memur enflasyon farkı zammının ödenmesi için gerekli yükseliş yaşanmadı. Toplu sözleşme hükümlerine göre, Aralık 2015 ile Haziran 2016 arasındaki enflasyon oranlarının toplamının yüzde 6'yı aşması durumunda, memurlar aşan nispette, yılın 1. yarısı için enflasyon farkı alabiliyorlar. Enflasyon oranları Temmuz'da yüzde 1.16 oranında arttı. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre, ilk altı aydaki toplam enflasyon artış oranı yüzde 4.31'de kaldı. Yılın ilk 6 ayında enflasyon artış oranı yüzde 6'yı aşmadığı için memurlara enflasyon farkı ödenmeyecek.

KİM NE KADAR MEMUR MAAŞI ALACAK?

Memur-Sen'in verilerine göre; en düşük memur maaşı (bekar) Aralık 2015 itibariyle bin 906 lira idi. Ocak ayında yüzde 6 + yüzde 0.90 artışın yansıtılmasıyla en düşük memur maaşı 2 bin 38 lira 54 kuruşa çıktı. Temmuz'daki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla da bu maaş yaklaşık 102 lira artışla 2 bin 140 lira 46 kuruşa ulaşacak.