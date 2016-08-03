Kapatılan FETÖ okullarına ödenen kayıt ücretiyle ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bir gazetede "Okul parası için Maliye devrede" başlığıyla yayımlanan haberin, kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verebileceğinin değerlendirilmesi nedeniyle konuya açıklık getirildi.

Söz konusu haberde, Maliye Bakanlığı tarafından, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen ve bu nedenle kapatılan özel okullara kayıt için para yatıran velilere ödeme yapılmasına ilişkin bazı alternatifler üzerinde durulduğu, ancak henüz bir karar verilmediğinin ifade edildiği anımsatılan açıklamada, "667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde kapatılan okullara ait taşınmazlar ve diğer varlıkların Hazine’ye devredildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Maliye Bakanlığı olarak, bu devir işlemleri yapılmış olup, söz konusu varlıklara ilişkin diğer işlemlere devam edilmektedir. Söz konusu haberde yer aldığı şekliyle, Bakanlığımızca, veliler tarafından ödenen kayıt ücretlerinin iadesine ilişkin yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.