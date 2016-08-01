Kamuda FETÖ temizliği hız kesmeden devam ediyor

Alınan bilgiye göre, Kalkınma Bakanlığında FETÖ ile bağlantılı olan personele yönelik incelemeler kapsamında 17 kişi daha açığa alındı. Böylece açığa alınan personel sayısı 114'e çıkmış oldu. Söz konusu personel arasında 1 müsteşar

yardımcısı, 2 genel müdür ve 10 daire başkanının bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, Ahiler Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bursa Kalkınma Ajansı olmak üzere 7 kalkınma ajansının genel sekreteri görevden alındı. Bunların dışında kalkınma ajanslarında çalışan 73 kişinin de işine son verildi.