FETÖ'nün enerji planı deşifre oldu

Özelleştirme kapsamında 2008 yılında Azerbaycan şirketi olan SOCAR tarafından satın alınan Petkim, 2011 yılından itibaren iddiaya göre FETÖ/PDY nin kontrolüne girmeye başladı. 2011 yılından itibaren gerek Türk gerekse Azeri çalışanlarını özellikle FETÖ/PDY yapılanması içerisinde aktif rol oynayan kişilerden seçtiği ileri sürülen Petkim'in, zamanla örgütün en önemli finans kaynaklarından biri haline geldiği belirlendi. Örgüt tarafından bizzat kurdurulmuş şirketlerin Petkim'e taşeron olarak alındığı iddia edildi.

17- 25 Aralık 2013 süreci sonrasında Petkim'deki gelişmeleri dikkatle takip eden istihbarat birimleri, Petkim'in ve Türkiye SOCAR Enerji AŞ'nin alt şirketi olan Star Rafinerisi'nin FETÖ/PDY'nin örgütlendiği ve finans destek sağlayan önemli bir alan olduğunu tespit etti.

Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik olarak geçtiğimiz aylarda örgütün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette ve savcılıkta vermiş oldukları ifadelerde, örgütün Petkim içerisindeki yapılanmasını deşifre etmesi bu yöndeki operasyonel çalışmalara hız kazandırdı. Örgüt mensuplarının polise vermiş olduğu ifadelerinde, 2011 yılından itibaren istihdam edilen işçi veya mühendisleri çoğunun, örgüt tarafından verilen listeler üzerinden yapıldığı ve bu şekilde enerji sektörüne sızıldığı belirlendi.

19 gözaltı

Geçtiğimiz hafta İzmir Aliağa İlçesi Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut yurt dışına çıkış yapmak üzere hazırlık yaptığı sırada yakalanmış, yapılan sorgusu ve tahkikat sonucunda FETÖ/PYD terör örgütünün Petkim'de yoğun bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilmişti. 2 Ağustos 2016 günü sabah 06.00'da eş zamanlı 31 adreste yapılan operasyonda üçü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanmış, şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Petkim'deki yapılanmayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

PETKİM'den açıklama

Öte yandan PETKİM tarafından, FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin Aliağa'da bulunan yerleşkesindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonun, "şirket faaliyetlerine bir etkisi bulunmadığı" bildirildi.

PETKİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Çeşitli medya organlarında, şirketimiz Aliağa yerleşkesi içinde polis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Bu gelişmelerin şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz olağan bir şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.