Altın yumurtlayan tavuk gerçek oldu!

Ödemiş’in Balabanlı Mahallesinde yaşayan ve daha sonra ilk öğrenimini tamamlamasının ardından yüksek öğrenim ve yüksek lisans için Azerbaycan’a giden evli ve iki çocuk babası Mustafa Saygılı (38), okulunu bitirdikten sonra Azerbaycan’da ticaret hayatına başladı. Mustafa Saygılı, Türkiye’nin önemli bir firmasının Azerbaycan’da temsilciliğini uzun yıllar yaparak ticaret hayatında büyük bir yol kat etti. Saygılı, bir müddet sonra da özlem duyduğu memleketine 20 yıl aradan sonra tekrar dönüş yaptı. Genç adam, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmeden öncede uzun uzun Avustralorp cinsi tavuk üretimi yapmak için gerekli araştırmalarını yaptı.

50 tavukla başladı, 500'e ulaştı

Mustafa Saygılı, araştırmanın ardından da 50 adet Avustralorp cinsi tavuk satın alarak üretim yapmaya başladı. Saygılı, çok yumurtlayan bir tavuk olarak bilinen Avustralorp'un sayısını da tam bir yıl içerisinde 50'den 500'e çıkardı. Genç girişimci, bu tavuklardan üretilen yumurtaları da satarak para kazandı.

Damızlık olarak da kullandı

Avustralorp cinsi tavuk yetiştirmenin büyükbaş hayvanlardan daha karlı olduğunu belirten Saygılı, "Avustralorp cinsi tavuk dünyada 365 gün yumurta yapmasıyla ödül almış bir Avustralya cinsi tavuktur. Genel olarak 1 yıl 365 günün 340-350 günü yumurta yapan bir tavuktur. Ayrıca etlik olma özelliğe de sahip. Şimdi bizim köyümüzde dahil olmak üzere insanlar 10 tane tavuk beslerken iki tane yumurta sahibi olmak istemiyor, 10 yumurta sahibi olmak istiyor. Onun için bu tavuğun özelliği yumurta ve etlik tavuk olmasıdır. Onun için yerel olan bu cins üzerinden üretimimize başlamıştık. Bugün aynı zamanda ıslah çalışmalarımızı da sürdürüyoruz ve tüm yumurtaları damızlık olarak kullanıyoruz. Yani yumurtaların büyük bir bölümü civciv üretiminde kullanıyoruz. Köyümüzün diğer sakinleri de yumurtalardan damızlık olarak talep ediyor. Yani yerel olan bu tavuk türü yerel ağızda ‘kara tavuk’ olarak geçiyor. Artık insanların tercih ettiği bir cins halinde. Bugün yumurtasının tanesi damızlık olarak 2-2,5 TL’den satılıyor. Yemek için ise 70 kuruş - 1 TL değerinde satılıyor" dedi.

20 tavukla büyükbaş hayvandan daha fazla para kazanıyor

Genç girişimci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Ödemiş ovası gibi en verimli tarım arazilerinde büyükbaş hayvancılık Doğu Anadolu’daki hayvancılığı geçmiş durumda. Üretimin her türlüsünü destekliyorum. Son dönemlerde yaşanan hastalıklar ve krizlerle birlikte büyükbaş hayvancılık çok zor ve sıkıntılı günler yaşadı. Yaptığım istatistik ve matematik çalışmalarımda köyde bir kişinin Avustralorp cinsi 20 tavuğu olduğunda aylık kazancı asgari ücreti geçiyor. Aynı zamanda gideri neredeyse yok denecek kadar az. Ama 4 büyükbaş inek sahibi olan o parayı bir ayda kazanamıyor ve gideri oldukça fazla. Günlük 2-3 saat bakımı ile bu üretimi sürdürebiliyorsunuz. Ayrıca benim üretimhanemde her şey en başta söylediğim gibi doğal ve veteriner kontrolü altında yapılıyor. Bir diğer hedefimiz ise markalaşmak ve yerelden bir kalkınmayı başarabilmek. Burada doğal tavuk, doğal yumurta üretimini insanların ulaşabileceği marketlere aktarma hedefimiz de var. Yani doğal yumurtalar doğal kutular içerisinde marketlerde insanların yanı başlarında olacak." (İHA)