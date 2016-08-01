3 aylık ciroları 161 ülkenin yıllık gelirinden fazla

SELİM KARAHAN

2016 yılı ABD’li teknoloji devleri için şu ana kadar beklenenden olumlu geçiyor. Son 1 haftada piyasa değeri bakımından ABD’nin en büyük 5 teknoloji firması, Apple, Alphabet(Google), Microsoft, Amazon ve Facebook nisan-haziran dönemi mali sonuçlarını açıkladı. Firmalar söz konusu dönemde gelirde müthiş bir büyüme ve rekora imza attılar. Toplam piyasa değerleri 2 trilyon 273 milyar dolar olan bu 5 dev sadece 3 ay içerisinde 12.1 milyar dolar gelir elde etti. Toplam net kârları ise 18.8 milyar doları buldu.

BORSALAR ANLATMAYA YETMİYOR

Geleneksel olarak ABD’li bu tip büyük şirketlerin gelir veya piyasa değerlerinin ne kadar yüksek olduğunu açıklamak için diğer şirketlerin gelirleriyle karşılaştırılır. Mesela milyarlarca dolarlık bir şirketin mali sonuçları açıklandığında gazeteler sık sık ‘Tüm borsaya bedel’ başlıklarıyla bu haberi okuyucularına iletir. Ancak bahsettiğimiz bu ABD’li devlerin büyüklüğünü açıklamak için artık borsa şirketleri yetersiz kalıyor. Bu sebeple ülkelere bakmamız gerekiyor.

SADECE 56 ÜLKE GEÇEBİLDİ

Bu beş şirketi bir ülke olarak kabul ettiğimizde bu ülkenin 3 aylık geliri 121.3 milyar dolar oluyor. Dünya Bankası verilerine göre 2015 yılında milli geliri 121 milyar dolar ve altında kalan 162 ülke bulunuyor. 121 milyar doları geçebilen ülke sayısı ise 56’da kalıyor. Tabii bu karşılaştırmada dikkat edilmesi gereken nokta teknoloji devlerinin 3 aylık gelirleriyle ülkelerin yıllık milli gelirlerinin karşılaştırılıyor olması. Yıllık sonuçlar açıklandıktan sonra bu karşılaştırma bir daha yapılabilir ancak kabaca bir hesapla yıllık toplam gelirlerini 484 milyar dolar alırsak dünyada sadece 22 ülkenin milli gelirinin söz konusu 5’li kadar gelir elde edebildiği ortaya çıkıyor.

Google hakimiyeti devam ediyor

Kuruluşundan bu yana sayısız firmayla rekabete giren Google hızla büyümeye devam ediyor. Google’ın çatı firması Alphabet 2. çeyrekte 21.5 milyar dolar gelir elde etti. Gelirleri geçen yıla göre yüzde 21 yükeldi. Aynı şekilde net kârı da yüzde 23 artışla 4.9 milyar dolara ulaştı. Bu sonuçlarla Cuma günü Alphabet hisseler yüzde 3.3’lük yükseldi. Firmanın değeri 1 günde 16 milyar dolar artarak 553.4 milyar dolara ulaştı.

Kurucusu en zengin 3. kişi oldu

E-ticaret devi Amazon uzun yıllar zarar ettikten sonra son 5 çeyrektir kar etmeye başladı. Satış gelirleri yılın ikinci çeyreğinde 30.4 milyar doları bulan firmanın bu dönemdeki net karı ise 857 milyon doları buldu. Firma geçen yılın aynı döneminde 23 milyar gelir ve 92 milyon dolar net kâr elde etmişti. Bu yükselişle firmanın hisseleri de bu hafta yüzde 2 arttı ve piyasa değeri 360.9 milyar dolar oldu. Amazon Kurucusu Jeff Bezos da şirket hisselerindeki yükselişle dünyanın en zengin 3. insanı ünvanını kazandı. Bezos’un serveti 1 günde 2.6 milyar dolar artarak 65.3 milyar dolara ulaştı.

Yüzde 59’luk sıçrama

Sosyal medya devi Facebook nisan-haziran döneminde 6 milyar 436 milyon dolar gelir elde etti. gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 yükseldi. Reklam gelirlerindeki artışın çarpan etkisiyle firmanın 3 aylık net kârı yüzde 186 artışla 2 milyar 55 milyon doları buldu. Bu olumlu sonuçlar şirketin hisselerine de yansıdı. Facebook'un piyasa değeri 3 günde 7 milyar dolar artarak 352.9 milyar dolara yükseldi.

Düşüşe rağmen beklentiyi aştı

İkinci çeyrekte gelirleri düşen tek firma Apple oldu. Firma nisan-haziran döneminde 42.4 milyar dolar elde etti. Apple’ın gelirleri yüzde 15 düşse de, sonuçlar analist beklentilerini aştığı için hisselerinde artış görüldü.