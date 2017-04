Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç para?

Trafik sigortası konusunda Hazine Müsteşarlığının primleri yakından takip ettiği belirten Mehmet Şimşek yeni bir mevzuat hazırladıklarını belirtti. Zorunlu trafik sigortası ise ne kadar sorusu son günlerde büyük tartışmalara yol açtı. En son yapılan düzenleme ile zorunlu trafik sigortası Torba Yasa ile yenilendi. Eğer kaza yaparsanız 3. kademeye giriyorsunuz ve priminizin üzerine kazadan dolayı eklenen hasarı ekliyor. Daha sonra is ikinci yıl ki priminiz artarak 1.700 lira çıkıyor. Kaza olmadığı zaman ise hasar için ek bir prim uygulanmıyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI KAÇ PARA OLDU?

Zorunlu trafik sigortası ne kadar sorusu son günlerde büyük tartışmalara yol açtı. En son yapılan düzenleme ile zorunlu trafik sigortası Torba Yasa ile yenilendi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda trafik sigortası ile ilgili maddeler kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önce basına açıklama yaptı daha sonra Twitter'dan müjde verdi. Yapılan açıklamalara göre fiyat gözlem süreci ilerleyen günlerde sonlanacak. Hazine Müsteşarlığının durumunu izlediği konu ile ilgili henüz bir indirim yok ama ilerleyen günlerde yaptırım uygulanabilir cümleleri kullanıldı. Sigorta yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler arasında bulunan bir kaç bilgi var. Örneğin sigorta yaptıracağınız şirket sizi 4. kademeden sisteme kaydediyor ve daha sonra 3-2-1 kademelere göre daha düşük primler uyguluyor. Trafik sigortası hesaplama bu yüzden oldukça önemli. Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar sorusu sık sık soruluyor, çünkü son günlerde sigorta şirket primleri oldukça arttı ve vatandaş mağdur oldu. Eğer kaza yaparsanız 3. kademeye giriyorsunuz ve priminizin üzerine kazadan dolayı eklenen hasarı ekliyor. Daha sonra is ikinci yıl ki priminiz artarak 1.700 lira çıkıyor. Kaza olmadığı zaman ise hasar için ek bir prim uygulanmıyor. Aslında kazalar değil oluşturulan kademeler prim ödemelerinizi belirliyor. Ucuza bir sigorta yaptırmanın yolu ise daha ufak çaplı kazalarda ve hasarlarda sigortayı devreye sokmak yerine kendiniz ödeme yapmanızdır. Eğer bir arabaya çarpıp farına hasar verdiyseniz bunu cepten ödemek daha doğru olacaktır. Çünkü bu durumda sigortayı devreye sokarsanız primin daha yüksek katında ödeme yapmak durumunda kalırsınız. Bu sigorta hizmeti tüm araç sahibi olan kişilerin yapmasının zorunlu olduğu bir sigortadır. Böylece herhangi bir kaza anında karşı taraftan birisine hem benden hem de maddi olarak vereceği zararları güvenceye alır. Normal şartlar altında bu sigorta yapılmazsa trafiğe çıkılamaz ve bu sigorta ülkemiz sınırları içerisinde geçerlidir. Sigorta araç sahibinin kendi hasarını karşılamaz, sadece zarar verilen kişinin zararını karşılar. Hazırlanan yeni taslak da bir başka düzenleme de 8 iş günü içinde ödeme yapılması ile ilgili oldu. Sigortası bulunan sürücüler ise bu kanuna göre yeni gelişmelerin kendilerini etkileyip etkilemediğini merak ettiği için takip ediyor. Kanun'da değişikliği ön gören yasa taslağında 90. madde olan "maddi ve manevi tazminat" değişitiriliyor ve "zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır." şeklinde yeniden yapılandırılıyor. TBMM'nin bu maddeyi yasallaştırması bekleniyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener şunları söyledi "Sektörümüz Uluslararası Zorunlu Trafik Sigortası (Yeşil Kart) için ortalama yıllık bin avro öderken, Türkiye’deki zorunlu sigorta için ortalama yıllık 6 bin lira, yaklaşık 2 bin avro ücret ödüyor. Türkiye'deki araçların yaklaşık 3 bin avro ücret ödediği ulusal ve uluslararası zorunlu trafik sigortası için Bulgaristan araçları 650 avro, Macaristan araçları 700 avro, Slovakya araçları ise 435 avro ödemektedir. Filomuz Avrupa’nın en genç filosu, neredeyse tamamı araç takipleri ile izleniyor. Avrupa yollarında sürüş ve dinlenme kurallarına harfiyen uyan, tamamı eğitimli ve psikoteknik testlerden geçen özel 'SRC3 Belgeli' sürücüler tarafından kullanılan filomuzun, yurt içinde 365 gün trafikte olan hafriyat kamyonları ve dahili taşımacılarla aynı havuzda değerlendirilmesi haksızlıktır. Yaptığımız bir çalışmada rastgele seçilen bir grup uluslararası taşıma filosunda hasar pirim oranı yüzde 34 çıkmıştır. Sektörümüze bu gözle bakılırsa haksızlıklar da son bulacaktır." dedi.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ İÇİN İADE MÜJDESİ GELDİ

Zorunlu trafik sigortası için prim iadesi müjdesi geldi. 2014 yılının Haziran ayından 2015 yılının Eylül ayına kadar olan 15 aylık zamanda yanlış yapılan uygulamadan ötürü sürücülerden fazladan alınan prim ücretleri iade edilecek. Bu uygulamanın 31 Temmuz'da başlayacağı ve iki yıl süreceği tahmin ediliyor. Sigorta şirketleri 2014 yılına kadar olan süreçte aracını satan ve trafiğe çıkmayan sürücülerin kayıtlarını tutmuyordu. Hiçbir kayıt olmamasıdan ötürü 2014'e kadar araç sahipliğine ara vermiş milyonlarca sürücüye, yeniden trafiğe çıktığında, 4. kademeden poliçe kesilmek zorunda kalındı. Bu ise hasarsız sürücülere göre daha yüksek, hasarlı sürücülere göre de daha düşük prim ödemek anlamını taşıyor. Uygulamada ki yanlışlıklar Eylül ayında fark edildi ve sürücülerin geçmiş hasar kayıtlarına göre fiyat kesiliyor. Prim ücretleri hakkında detaylı bilgilere aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI KİMLER PARA İADESİ ALACAK

* Geçmiş yıllarda araç sahibi olup da sonradan satmış ve Haziran 2014’ten Eylül 2015’e kadarki 15 aylık sürede, yeniden araç satın alarak, trafik sigortası yaptırmış ve hasarsız sürücüler iade hakkından yararlanabilecek.

*Sigorta şirketleri, 15 aylık sürede satılan tüm trafik poliçelerini ve bu poliçeleri yaptıran sürücülerin geçmiş yıllara ait hasar kayıtlarını tek tek tespit edecek.

*Geçmişte hasarı olmayıp da 2014-2015 arasındaki 15 aylık sürede sigortaya yüksek prim ödeyen kişilerden fazla alınan primler iade edilecek.

*Şirketler, tespit ettikleri bu sigortalıları, TC kimlik numaraları ile birlikte hem kendi internet sitelerinden hem de Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) internet sitesinden duyuracak. kriterlere uyan sigortalılar, şirketlerden ve SBM’den iade hakkı olup olmadığını takip edebilecek.

*Duyuru işlemi 31 Temmuz’dan itibaren başlayacak. İadeler ise yine 31 Temmuz’da başlayacak ve iki yıl sürecek.

*Para iadesi sigortalının belirttiği banka hesap numarasına ya da yine sigortalının kredi kartına yapılacak. Daha açık bir anlatımla, sigorta acentelerine ya da aracılara iade yapılmayacak.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDAKİ DÜZENLEME VATANDAŞA YARAYACAK

Trafik sigortasındaki yeni düzenlemeleri değerlendiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, Torba Yasa’yla birlikte devreye alınan zorunlu trafik sigortasının hem sektöre hem de vatandaşa olumlu yansıyacağı görüşünde olduğunu aktardı. Yasanın sektöre yapacağı yansımaların ilerleyen dönemlerde daha net görüneceğini söyleyen Erdoğan, yeni düzenlemedeki değişiklikleri şöyle açıkladı: “Yeni düzenleme ile Hazine, standart bir hesaplama yöntemi belirleyip, açıklayacak ve sigorta şirketleri kime, ne kadar vefat tazminatı ödeyeceğini, kişiler de sigortadan ne kadar tazminat alacağını bilecek. Böylece hem yıllarca süren davaların önüne geçilecek hem de sigortalılar doğacak tazminat haklarını uzun süreçlerden geçmeyerek, kolaylıkla alabilecekler. Sigorta şirketlerinin, kusurlu sürücülere tazminat ödemesi engellenecek. Bu durum uzun süredir şirketlerin yaşadığı en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyordu ve fiyat artışının temel nedeni olarak gösteriliyordu. Trafik kazalarında zarar görenler, zararlarını tazmin etmek için dava yoluna gitmeden önce sigorta şirketlerine başvuracak. Şirketlerin ise 15 gün içinde bu başvuruya yazılı cevap vermesi zorunlu kılınacak.”

Oto sigortalarında devreye girmesi beklenen Doğrudan Tazmin Sistemini’de açıklayan Erdoğan, “Doğrudan Tazmin Sistemi’nin kısa süre içinde uygulamaya girmesi bekleniyor. Bu sistem sayesinde trafik kazalarında zarar gören araç sahibi sigortalılar karşı tarafın sigorta şirketine başvurmak yerine, kendi sigorta şirketlerine başvurarak hasar ödemesini alabilecek. Sigorta şirketleri de hasara neden olan aracın sigortacısından ödediği hasarı rücu edecek” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu gelişmelerin sigorta sektörüyle ilgili genel algıya katkıda bulunması ve sigorta pazarının büyümesini sağlaması beklentilerimiz arasında.”

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Bu sigorta hizmeti tüm araç sahibi olan kişilerin yapmasının zorunlu olduğu bir sigortadır. Böylece herhangi bir kaza anında karşı taraftan birisine hem benden hem de maddi olarak vereceği zararları güvenceye alır. Normal şartlar altında bu sigorta yapılmazsa trafiğe çıkılamaz ve bu sigorta ülkemiz sınırları içerisinde geçerlidir. Sigorta araç sahibinin kendi hasarını karşılamaz, sadece zarar verilen kişinin zararını karşılar. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap prim artışı ile ilgili "Son dönemde trafik sigortasındaki prim artışını endişe ile izliyoruz. Aracı olan her vatandaş kanunen trafik sigortası yaptırmak zorunda, serbest tarifeye geçiş ile birlikte bu sigortaya uygun fiyatlardan ulaşabiliyorduk. Ancak son dönemde çok yüksek poliçe fiyatları ile karşı karşıyayız. Öyle ki insanlar sigortalarını yaptıramaz hale geldi. Türkiye’de düzenlenen her yüz trafik sigortasının 93’ünü biz acenteler satıyoruz. Ülkemizin her köşesine, ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza, bu poliçeyi bizler ulaştırıyoruz. Kaza anında, vatandaşa yardımcı oluyor, onları bilgilendiriyoruz. 50 bin kişiye istihdam sağlayan, tamamı milli ve yerli 15 bini aşkın sigorta acentesinin en önemli gelir kalemi trafik sigortası. Son dönemdeki poliçe fiyatları, biz acentelerin varlığını tehdit ediyor. Sadece yüksek fiyatlar değil, fiyat dalgalanmaları da bizim için büyük problem. Örneğin, hiç kazası olmamış bir vatandaşın 2015 yılı poliçe fiyatı 300 TL iken, 2016’da bu fiyat en az 650 TL. Vatandaşa bu artışın nedenini açıklayamıyoruz. Ayrıca, fiyat farkları da sektöre ve bize olan güveni yok etti." dedi.