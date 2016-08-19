TEOG 2016 MEB'den son dakika yerleştirme tercih sonuçları açıklaması

Milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla beklenen TEOG yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile değişti. TEOG sınavı yerleştirme ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih 8 Ağustos tarihinden 11 Ağustos tarihine ertelendi. Yeni takvime göre, boş kontenjanlar 15 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih başvuruları, 15-19 Ağustos, 2’nci nakil başvuruları 22-26 Ağustos´ta, 3’üncü nakil başvuruları 29 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde yapılacak.

TEOG SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH DEĞİŞTİ

TEOG tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. TEOG yerleştirme sonuçları bugün açıklanacağını belirtti. İşte MEB TEOG sorgulama işlemi ve ayrıntıları...

TEOG YERLEŞTİRMEDE EN FAZLA KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR

Yanıtı: Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecek

Soru: Tercih başvurularının başladığı 15 Temmuz 2016 tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?

Yanıt: 30 Haziran - 14 Temmuz 2016 tarihleri arasında özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem yerleştirmeye esas nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

TEOG NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

TEOG Yerleştirmeye esas nakil işlemleri sırasında, tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecekler. Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren güzel sanatlar ve spor lisesi öğrencileri, bu okuldaki haklarından vazgeçmiş sayılacaklar. Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda, 3 tercih alınabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde, il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih, üç nakil yerleştirmesi dönemi için geçerli olabilecek.

Açık ortaöğretim kurumuna yerleştirilen öğrenciler için ise, 7-10 Eylül tarihlerinde istemeleri halinde il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca il veya ilçe sınırları içerisinde nakil tercih başvuruları alınarak, 11 Eylül´de nakil yerleştirmesi yapılabilecek. Bu işlemin ardından yerleştirme işlemi tamamlanacak ve 14 Eylül 2015 tarihinde eğitim öğretime başlanacak.