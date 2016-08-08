Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?

2016 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Merak ediliyor. 2016 Meb Sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, hangi illere kaç öğretmen alınacak? İşte tüm cevaplar bu sayfada. Öncelikle sözleşmeli öğretmenlerin atamaları Eylül'den önce tamamlanacak. Sözleşmeli öğretmenler, 5 yıl aynı yerde görev yapacak. Ardından kadroya alınacaklar. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak. Darbe girişimi öncesinde 14 bin öğretmen almayı planlayan MEB, açığa alınan öğretmenlerin yerine sözleşmeli öğretmen formülünü devreye sokacak. Bu yöntemle 50 bin öğretmen alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik kapsamında öğretmen adaylarının 50 ile ataması yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

Sözleşmeli Öğretmenlik ile ilgili başvuranlar önce KPSS puanına göre sıralanacak, sonra da görevlendirilecek öğretmen sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Yüz yüze görüşmelerde aday, hem mesleki yetkinliği hem de öğrencilere aktarabilecekleri açısından değerlendirilecek. Bakanlık, sözleşmeli öğretmen sürecini, Şubat atamalarını beklemeden yaz aylarında başlatmayı planlıyor. Mülakatların ardından seçilecek öğretmenlerin eylül ayında, görevlendirilmesi hedefleniyor. Sözleşmeli öğretmenler, 5 yıl aynı yerde görev yapacak. Ardından kadroya alınacaklar. Sözleşmeli öğretmenler 3 yıl da kadrolu olarak çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreç ile beraber özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde haklarında soruşturmalar tamamlanan kadrolu öğretmenlere ilişkin ihraç taleplerini de karara bağlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HANGİ İLLERE ATANACAKLAR

Adıyaman

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ardahan

Artvin

Bartın

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Çanakkale ( Gökçeada ve Bozcaada )

Çankırı

Çorum

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Kırşehir

Kilis

Malatya

Mardin

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Tunceli

Van

Yozgat

Zonguldak

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR

Sözleşmeli öğretmen olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğretmen adaylarının MEB tarafından erişime açılan başvuru tarihinde başvuru yapmaları sonucunda gerçekleşiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ait maş kısmıyla henüz bir bilgi vermedi ancak MEB, maaş düzenlemesi için de bir çalışma yapıyor. Öğretmenin maaşı dışında, ek ders ücreti, kurs ücreti, nöbet ücreti gibi farklı kazançları vardır. Doğu ve Güneydoğu’daki sözleşmeli öğretmene tazminat adı altında 400-500 TL arası bir ek ödeme masada bekliyor. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde Doğu’da sözleşmeli öğretmen, maaş + tazminat + ek ders + kurs ücreti + nöbet ücreti durumuna göre 5 bin TL’ye yaklaşan bir ücret almış olacaktır.

EN FAZLA ÖĞRETMEN AÇIĞI MARMARA BÖLGESİNDE

Öğretmen açıkları ile ilgili konuya da değinen Bakan Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderilen öğretmenlerin çoğunluğunun, eş durumundan ya da mazeret nedeniyle tayin istediğini anlatan Yılmaz, Marmara Bölgesi'nin de en fazla öğretmen açığı bulunan bölge olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Açıklar var, bu açıkları kapatmak için sözleşmeli öğretmen sistemini yeniden getireceğiz. Diyeceğiz ki 'Sözleşmeli öğretmende aile ataması, öğretmenin olduğu yere yapılır'. Aile birleştirmesini sözleşmeli öğretmenin olduğu yerde yapacağız. Sözleşmeli öğretmeni 5 yıl süresince getireceğiz. 5 yılın sonunda performansına bakılarak bu öğretmenleri kadroya alacağız, 3 yıl da kadrolu olarak çalışacak, 8 yıl. 8 yıldan sonra artık Türkiye'nin dört bir tarafı kendi tercihine göre serbesttir diyeceğiz."

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin madde koyacaklarını bildirdi. "Uygulamaya ne zaman başlanacağı" sorusu üzerine Yılmaz, "İlk sözleşmeli öğretmen alımını şubatta yapacağız." dedi.