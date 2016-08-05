PYBS 2016 tercihleri parasız yatılılık tercih bursluluk kodları

PYBS tercihleri başladı mı? Tercihler nasıl ve ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. PYBS 2016 tercihleri 1 Ağustos Pazartesi başlıyor parasız yatılı tercih başvuruları ile bursluluk kodları ve listeleri aksam.com.tr'de. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıfların PYBS sonuçları bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. 11inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, 01-14 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır. 2016 PYBS sınavı 21 Mayıs'ta yapılmıştı ve 2016 PYBS sınavına 913.727 adet öğrenci katılmıştı.

PYBS 2016 TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, 01-14 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

MEB‘İN PYBS TERCİH VE YERLEŞTİRME E KILAVUZU İLE İLGİLİ DUYURUSU

Öğrenciler “2016 Yılı PYBS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata (http://www.meb.gov.tr) ve (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinden ulaşabilecektir. Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır.

Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün değildir.

Parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrenciler bu haklarını tercihi doğrultusunda yerleştirildiği okulda öğrenim görmeleri kaydıyla kullanırlar. Bu nedenle parasız yatılılığı başka bir okulda kazanan öğrencinin, nakil işlemi için kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne de başvuruda bulunması gerekmektedir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

PYBS 2016 sonuçlarına ayrıca E Okul sistemi üzerinde de giriş yaparak öğrenebileceksiniz.

PYBS 2016 sonuçlarına ayrıca E Okul sistemi üzerinde de giriş yaparak öğrenebileceksiniz.

-Diğer çocuk kontenjanı : 450,184 puan

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 311,902 puan

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 143,976 puan

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 439,906 puan

6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2016?

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2016?

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2016?

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2016?

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2016?

-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206

11. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2016?

-Diğer çocuk kontenjanı : 405,668

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 205,417

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 148,879

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 352,656