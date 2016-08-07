LYS üniversite tercih süresi için ÖSYM'den son dakika açıklaması yapıldı

ÖSYM, bu sene üniversite sınavlarına (YGS ve LYS) giren öğrencileri ilgilendiren bir açıklama yaptı. ÖSYM tarafından Twitter üzerinden yapılan son açıklamada ” 2016- ÖSYS tercih işlemleri 4 Ağustos 2016 tarihine uzatılmıştır. Tercih işlemleri YARIN (4 Ağustos 2016) saat 23.59’da sona erecektir” ifadesini kullandı. Ayrıca ÖSYM resmi sitesinde de üniversite terch döneminin 1 gün uzatılmasıyla ilgili bir duyuru da paylaştı. 29 Temmuz 2016 tarihinde başlamış olup 3 Ağustos 2016 tarihinde sona ereceği duyurulmuş olan 2016- ÖSYS tercih işlemleri 4 Ağustos 2016 tarihine uzatılmıştır. 2016-ÖSYS tercih işlemleri 4 Ağustos 2016 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. 2016 ÖSYS adaylarına önemle duyurulur.

LYS TERCİHLER NASIL YAPILACAK

LYS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

ÖSYM - ÖSYS 2016 TERCİH KILAVUZU

Lisans programlarına yerleştirilmeyi bekleyen öğrencilerin ter döktüğü LYS sınavı yapıldı, öğrenciler sorumlu oldukları derslere göre farklı oturumlara girdiler. 25-26 Haziran tarihinde yapılan LYS oturumlarının soru ve cevapları açıklandı. Sınav sonuçları açıklanana kadar sınav başarı durumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler soru ve cevaplar üzerinden kendini kontrol edebilecek. ÖSYM LYS soru ve cevaplarını aşağıdaki, LYS soru ve cevapları yazısına tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

2016 SINAVSIZ GEÇİŞ TERCİH KILAVUZU - ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GEÇİŞ HANGİ PUANA GÖRE YAPILIR

Tercih kılavuzunun açıklanmasından sonra sınavsız geçişte hangi puana bakılır? Birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. 2016 ÖSYM Sınavsız Geçişin olacak mı? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene de sınavsız geçiş olacak fakat aşağıdaki özellikleri kapsayacak.

ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GEÇİŞ ŞARTLARI

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içerisinde bulunan meslek yüksekokuluna sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. 2016 LYS YGS Sınav Sonuçlarının Açıklanmasının ardından ÖSYM 2016 tercih süreci de başlamış olacak. Peki, 2016 ÖSYM Sınavsız Geçiş tercihleri ne zaman başlayacak? 2016 ÖSYM Sınavsız Geçiş Tercihleri de 2016 YGS LYS tercihleri ile birlikte alınacak.Yani farklı zaman dilimi söz konusu olmayacak.

2016 ÖSYM SINAVSIZ GEÇİŞ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI)

Meslek ve teknik lise mezunlarının sınavsız geçişle yerleşebilecekleri önlisans (2 Yıllık Üniversite) programları aşağıda sıralanmıştır. Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hangi alanlarından (mor renkli) mezun olanların ön lisans programlarından hangilerine Sınavsız Geçişle yerleştirilecekleri gösterilmiştir. Yani renkli olarak yazılmış alandan mezunsanız, hemen altındaki normal yazılmış bölüme sınavsız girebilirsiniz. Tüm bölümler bu listede yer almaktadır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Bu programlara yerleştirmede öncelik, sınavsız geçiş hakkı olan adaylardadır. Sınavsız geçişle kontenjanı dolmayan programlara, ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar (tercih ettikleri takdirde) ilgili YGS yerleştirme puanı ile yerleştirilir.

Not: Meslek liselerinden ön lisanslara geçişte ek puan geliyor.YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun taslağına göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler, YÖK'ün belirleyeceği aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde ek puan hakkı kazanacak.

ÖSYM Sınavsız Geçiş Tercihleri ne zaman Yapılacak?

ÖSYM Tercihleri Temmuz 2016 tarihleri arasında alınmaya başlanacak. ÖSYM 2016 Sınavsız Geçiş Tercihleri Nasıl Yapılacak? Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, isteklerine göre bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, ilk olarak da kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içerisinde bulunan, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilecektir. Türkiye ve KKTC dışında bulunan bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır.