2016 Öğretmen mazeret durumu başvuruları ne zaman, başladı mı?

Öğretmen mazeret durumu başvuruları başlıyor. Öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nnın resmi internet sitesi MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2016 Yılı Ağustos ayı İl Dışı ve İl İçi Öğretmen mazeret durumu nakil başvurusu 11 Ağustos tarihinde MEBBİS üzerinden gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN MAZERET DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI

Öğretmen Mazaret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu MEB tarafından açııklandı. Ağustos ayının girmesi ile başlayan il içi tayin başvruları Milli Eğitim Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB'e bağlı kurumlarda görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak. Öğretmenlerin aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi mazeretlerinden dolayı yer değiştirmeleri için birinci aşama başvuruları 11-17 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri: 11 Eylül 2016’dan itibaren yapılabilecek.

MAZERET DURUMU YER DEĞİŞTİRME AĞUSTOS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİ BOŞ EĞİTİM KURUMLARI İÇİN TIKLAYIN (MEB Yayınlayacaktır)

ÖĞRETMEN MAZERET DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU FORMU

Öğretmen mazeret durumu yer değiştirme başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde

bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki

başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru

yapmaları sağlanacaktır. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

MAZERET YER DEĞİŞTİME BAŞVURULARI MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nnın resmi internet sitesi MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu

müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.Ağustos Mazeret Durumu Yer Değiştirme kılavuzuna göre; Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2016 tarihi esas alınacaktır.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ DE 1 EYLÜL 2016'DAN İTİBAREN YAPILACAK.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 11-17 AĞUSTOS 2016

İkinci Aşama

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci : 22-26 AĞUSTOS 2016

Atamalar : 31 AĞUSTOS 2016

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri : 1 EYLÜL 2016’den itibaren