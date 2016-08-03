Terör 'şakası' 11 kişinin yaralanmasına neden oldu

Platia d'Aro'da dün bir grup Alman gencin öncülüğünde sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla "flash mob" etkinliği düzenlendi.

Eğlence amaçlı başlayan ve terör alarmı verilen etkinliğe 200 kadar genç katıldı. Kasaba merkezinde "bomba", "saldırı", "ateş açıyorlar" diye bağırarak koşan gençleri gören kasaba sakinleri ve turistler, gerçekten terör saldırısı olduğunu sanarak kaçışmaya başladı.

Çevredeki restoranlardan ve dükkanlardan çıkan halkın, koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada izdiham yaşandığı ve bazılarının sinir krizi geçirdiği kaydedildi.

Olayın sonunda şaka olduğu anlaşılsa da yaşanan panik nedeniyle 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

Katalonya yerel polisi, söz konusu etkinliği organize ettiği ortaya çıkarılan ve bölgede tatilde olan 5 Alman gencini gözaltına aldığı belirtildi. Alman gençlerin, kamu düzenini bozmak suçundan mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

Flash mob, birbirini tanımayan bir grup insanın internet üzerindendaha önce belirlenen ve kararlaştırılan yer ve zamanda, amacı genelde eğlence olan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanan sosyal etkinlik olarak tanımlanıyor.AA