Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

Meksika Ulusal Afet Önleme Ajansı, yanardağın püskürme faaliyetinin 9 saat kadar sürdüğünü açıkladı.

Ajansın Popocatepetl'i izlediği kameralar, volkanik kraterden püsküren kayaların yaklaşık bin metre çapında bir alana savrulduğunu kaydetti.

Yanardağdan püsküren volkanik küllerin başkent ve çevresindeki bölgelere kadar ulaştığı ifade edildi.

5 bin 426 metre yüksekliğindeki Popocatepetl Yanardağı'nın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.AA