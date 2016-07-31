Mısır ordusunun Sina'daki operasyonlarında 46 kişi öldü

Mısır ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Refah kentinde bulunan silah ve mühimmat deposunu hedef alan hava saldırısında 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin batısında terörist gruplara ait mühimmat ve silah depoları F-16 ve Apache helikopterleri ile vuruldu. Hava saldırısında aralarında silah deposunun korumalarının yanı sıraEnsar Beyt el-Makdis adlı örgütün önde gelen isimlerinden Sami Şuayb ve Muhammed Zeycan'ın da bulunduğu 46 kişinin öldüğü belirtildi.

Söz konusu hava saldırısı ile son dönemde silahlı gruplara yönelik en büyük zayiatın verildiği kaydedildi.

Ensar Beyt el-Makdis Örgütü'nden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda, Kasım 2014'te terör örgütü DAEŞ'e biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.AA