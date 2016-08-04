Londra'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Londra polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin elindeki bıçakla çevresindeki insanlardan bazılarını yaraladığı ihbarı üzerine ekiplerin başkentin merkezindeki Russell Meydanı'na sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda yaralanan 6 kişi arasında bulunan bir kadının, olay yerinde müdahale edildikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şok tabancasıyla etkisiz hale getirilen saldırganın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve terör saldırısı olasılığının ihtimal dışı bırakılmadığı kaydedildi.

Londra Emniyet Müdürü Bernard Hogan-Howe ve Londra Belediye Başkanı Sadık Han, dün yaptıkları açıklamalarda, gerek güvenlik önlemleri kapsamında gerekse olası terör saldırılarına karşı kentin sokaklarında daha fazla silahlı polisin görev yapacağını duyurmuştu.