Darbe girişimi hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kosova'daki Fjala Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Gezim Kelmendi, FETÖ'nün sadece Kosova için değil, etkin olduğu diğer Balkan ülkeleri için de tehlike arz ettiğini kaydederek, örgütün iktidar hırsının ne denli tehlikeli olduğunu 15 Temmuz gecesi fark ettiklerini söyledi.

Kelmendi, Kosova hükümeti üyelerinin darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin meşruiyetini savunan açıklamalar yaptığını anımsatarak, gelecek günlerde Kosova hükümetinin ülkedeki FETÖ ile bağlantılı kurumlar hakkında önlem alıp almayacağını göreceklerini belirtti.

Kosova'nın, Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Kelmendi, "Bu nedenle Kosova, Ankara'dan gelen taleplere saygı duymalı. Bunu iki nedenden ötürü yapmalı. Biri, Kosova'yı bir terör örgütünden korumak, diğeri ise Türkiye ile arasındaki iyi işbirliği açısından." ifadelerini kullandı.

Kelmendi, Kosova halkının Türkiye'deki gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip ettiğini aktararak, Kosovalıların Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Kosova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterilmesinin, başbakan olduğu dönemden itibaren her platformda Kosova'yı desteklemesi ve tanınması için büyük çaba göstermesi ile alakalı olduğunu anlatan Kelmendi, "Tüm bu sebeplerden Kosovalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savundu." dedi.

"Türkiye büyük bir etkiye sahip"

Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel olarak büyük bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Kelmendi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye küresel bir ekonomik ve askeri süper güç. Bu yüzden herhangi bir istikrarsızlık, bölgedeki Balkan ülkelerini de olumsuz etkileyecekti. Bu nedenle bir kez daha bu milletin, ülkenin ve Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini koruduğu için Allah'a şükrediyorum. Her geçen gün durumun istikrara kavuşacağını, hayatın normale döneceğini umuyorum. Türkiye'nin, daha önce olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde ilerlemeye devam ederek gerçek bir ekonomik süper gücün zirvesine ulaşacağına inanıyorum. Çünkü istikrarlı bir Türkiye ile istikrarlı bir Balkanlara ve Avrupa'ya sahip olabiliriz."

Kelmendi, değerlendirmesinin sonunda FETÖ'nün hırslarının ortaya çıkmasıyla herkesin örgütün neler yapabileceğini gördüğüne işaret etti. Kaynak: AA