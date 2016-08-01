Hindistan uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

Hindistan Hava Yolları'nın New York-Mumbai seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, tuvalet sistemindeki arıza nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, Air İndia'ya ait uçağın Türkiye hava sahasına girişinde tuvalet sisteminde henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi. Bunun üzerine, AL144 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı'na inme kararı aldı.

Gerekli izinlerin verilmesi üzerine Atatürk Havalimanı'na inen uçak bakıma alındı.

Daha sonra arızası giderilen uçak, Mumbai'ye gitmek üzere 12.55 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Kaynak: AA