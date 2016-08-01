İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. Hindistan uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

Hindistan uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

Hindistan+u%C3%A7a%C4%9F%C4%B1+%C4%B0stanbul%E2%80%99a+acil+ini%C5%9F+yapt%C4%B1

Hindistan Hava Yolları'nın New York-Mumbai seferini yapan uçağı, tuvalet sistemindeki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na indi

Hindistan Hava Yolları'nın New York-Mumbai seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, tuvalet sistemindeki arıza nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, Air İndia'ya ait uçağın Türkiye hava sahasına girişinde tuvalet sisteminde henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi. Bunun üzerine, AL144 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı'na inme kararı aldı.

Gerekli izinlerin verilmesi üzerine Atatürk Havalimanı'na inen uçak bakıma alındı.

Daha sonra arızası giderilen uçak, Mumbai'ye gitmek üzere 12.55 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Kaynak: AA

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullan

FETÖ'nün öğrenci evi abileri ve askerler adliyeye sevk edildi

Yağmur yağınca burada yakalandılar

Altının gramı 151 liranın altına geriledi

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

En Çok Okunanlar