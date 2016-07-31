Halep'te varil bombalı saldırı

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'in Ensari semtinde yerleşim alanına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Halep'teki sivil savunma yetkilisi İbrahim Ebu Leys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin denetimindeki Ensari semtinde sivil yerleşim yerini varil bombasıyla bombaladığını söyledi.

Bombalı saldırı sonucunda aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirten Lyes, olay yerinde çok sayıda ev, iş yeri ve araçta yangın çıktığını kaydetti.

Ölü ve yaralıların bölgeden sivil savunma ekiplerince çıkarttığını ifade eden Leys, yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü aktardı.

Suriye rejimine ait güçler 4 yıldan bu yana Halep'te muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere önce scud füzeleriyle ardından vakum ve misket bombasıyla saldırı düzenledi. Son dönemlerde orduya ait savaş uçakları, helikopterler kente vakum ve varil bombasıyla saldırı gerçekleştirdi. Şam yönetimine bağlı güçlerin saldırıları sonucu kentte altyapı çöktü, yollar kullanılamaz hale geldi.

AA