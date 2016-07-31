Fransa Başbakanı Valls: Müslümanlara yardımcı olmalıyız

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'yı sarsan ve olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılmasına yol açan son terör saldırıları ile ilgili olarak pazar günleri yayınlanan Journal de Dimance gazetesinde bir makale kaleme aldı.

Din söylemiyle hareket eden teröristlere karşı her kesimin duyarlı ve sorumlu davranmasını isteyen Valls, böylece radikallerin Fransa'daki Müslümanları da ''rehine almasının'' önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Valls, ''Fransa'daki İslam ile gerçek bir anlaşma inşa etme ihtiyacı bulunuyor. Biz Fransa'da İslam'a en büyük zararı verenlerin etkisizleştirilmesine karşı yine Müslümanlara yardımcı olmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

Fransa'daki Müslümanların, özgürlüklere darbe vuran teröristlerle mücadele konusunda Cumhuriyet'e gerekli desteği vermesi gerektiğini kaydeden Valls, bunun olmaması halinde Cumhuriyet için ibadet özgürlüğünü garanti altına almanın da zorlaşacağı uyarısında bulundu.

"İslam'ın Cumhuriyet içinde yeri var"

İslam'ın Cumhuriyet içinde yeri olduğunu belirten Valls, son terör saldırılarının sonunda aşırı sağcı ve popülist siyasetçilerin Müslümanları "günah keçisi" olarak görmeleri ve "İslam karşıtlığı" ile ilgili her türlü mücadeleyi kararlılıkla vereceklerini bildirdi.

Fransa'da 13 Kasım 2015'e Paris'te düzenlenen terör saldırılarında 130, 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen saldırıda ise 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Son olarak, Saint-Etienne-du-Rouvray kentindeki bir kiliseye 26 Temmuz sabahı ayin sırasında giren 2 saldırgan, 3'ü din adamı olmak üzere 5 kişiyi rehin almıştı. Bir papazı öldüren, bir kişiyi ağır yaralayan 2 terörist polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

Boğazı kesilerek öldürülen 86 yaşındaki papaz için hafta içinden bu yana çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmiş ve Fransa İslam Konseyi de Müslümanların pazar ayinlerine katılmaları çağrısında bulunmuştu.

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