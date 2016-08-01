FETÖ, İngiliz milletvekilin Türkiye aleyhtarı rapor için 455 bin TL ödedi

İngiliz milletvekili Edward Garnier'in, Fethullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) Türkiye'yi eleştirdiği raporu için 115 bin 994 sterlin (yaklaşık 455 bin TL) aldığı bildirildi.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Harborough milletvekili olan Garnier, geçen yıl şubat ayında "Türkiye'deki İnsan Haklarına Saygı ve Hukukun Üstünlüğü" başlıklı raporu için FETÖ'den 115 bin 994 sterlin aldı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith'in "Milletvekiline Türkiye'deki darbeyle ilişkilendirilen grup ödeme yapmış" başlıklı haberinde, raporun yazılmasını FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın talep ettiği kaydedildi.

Aynı zamanda avukat olan Garnier'in geçen yıl eylül ayında yayımlanan raporunda Türk hükümetinin FETÖ bağlantılı kuruluşlarla mücadelesine değindiği belirtilerek, raporun "Hawthorn" isimli Londra merkezli halkla ilişkiler şirketince tanıtıldığı bildirildi. Raporun, dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron ve Dışişleri Bakanı Philip Hammond'a da gönderildiği kaydedildi.

Garnier ise FETÖ destekçisi olmadığını, "bağımsız İngiliz hukukçularının kanıtlarını inceleyerek raporu yazdığını" ileri sürdü.

Haberde, Edward Garnier'in bu yıl mart ayında İngiliz Parlamentosunda yapılan Türkiye-Avrupa Birliği mülteci anlaşmasıyla ilgili bir toplantıya katıldığı ve bu toplantıda "Türk hükümetinin insan hakları ve hukuk ihlallerine" değindiği, İngiltere'nin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği gözden geçirmeye çağırdığı anımsatıldı.

Garnier'in toplantıdaki "Türkiye'ye NATO üyesi olarak ve göç sorunuyla mücadelede ihtiyacımız olsa da, bu ihlaller sürerken yeni müzakere başlıkları açılmamalı" ifadelerine de dikkati çekildi.

Times gazetesi rapora Garnier'in yanı sıra, Lordlar Kamarası üyesi Harry Woolf'un da katkıda bulunduğunu ancak Woolf'a rapor için ödenen ücretin bilinmediğini kaydetti. Kaynak: AA