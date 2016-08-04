Darbe girişimine karşı Avrupa ve ABD'nin tavrı tartışılırken Türkiye'ye sürpriz destek

Dişişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Zhang Ming, Türkiye'ye destek mesajını iletmek üzere 3-6 Ağustos tarihleri arasında bazı ziyaretlerde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimi sonrasında Çin yönetiminin, Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize destek mesajını iletmek üzere ÇHC Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Ming, 3-6 Ağustos 2016 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Bakanlığımızda görüşmelerde bulunacak olan Zhang Ming'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da kabul edecek" denildi. Kaynak: DHA