Avusturya'dan hadsiz Türkiye teklifi

PKK'nın Avrupa'daki yapılanmasına en büyük desteği veren ülkeler arasında yer alan Avsuturya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı. Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, darbe girişimi sonrası, darbeyi kınamak yerine darbecileri korumaya çalışmıştı. Viyana Havalimanı'na "Türkiye tatili ile sadece ERDOĞANI destekliyorsunuz, gitmeyin!" afişini asan Avusturya'da Türkiye karşıtı yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'deki demokratik ve ekonomik eksikliklerden dolayı ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerinin sonlandırılması için Avrupalı liderler ile bir diyalog başlatacağını söyledi.

Darbecileri korudular

AB liderleri Türkiye'deki darbe girişimi sonrası Türkiye'deki darbe girişimini kınamakla yetinirken, darbecilerin tutuklanmasına ve FETÖ'cülerin tasfiyesine ise tepki niteliğinde açıklamalar yaparak gerçek niyetlerini ortaya koymuşlardı. AB, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparak operasyonlardan ve idam cezasının geri getirilmesinin gündeme gelmesinden dolayı 'endişelerini' dile getirmişlerdi.

AB üyelik görüşmeleri kurgu

Avusturya Başbakanı Kern, Avusturyalı televizyon kanalı ORF'ye dün verdiği röportajda bu tonu daha da sertleştirerek, üyelik görüşmelerinin "diplomatik bir kurgu" olduğunu belirtti.

Kern, "Demokratik standartların Türkiye'nin üyeliği için yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz... Ekonomik konular da bir o kadar önemli çünkü Türkiye ekonomisi Avrupa ortalamasının çok uzağında" dedi.

Üyelik görüşmeleri sonlandırılsın

Avrupa Konseyi'nin 16 Eylül'de yapacağı toplantıda Türkiye'nin üyelik görüşmelerinin sonlandırılması için Avusturya'nın bir teklif yapıp yapmayacağı sorulan Kern, bunu gündeme getireceklerini belirterek, "Alternatif bir konsept bulunmasını isteyeceğiz" dedi.Reuters