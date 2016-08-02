İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. Akşam Alman medyasında 

Akşam Alman medyasında 

Ak%C5%9Fam+Alman+medyas%C4%B1nda 

Almanya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sansürlemesini eleştiren AKŞAM gazetesi, Alman Bild gazetesine manşet oldu. 

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, AKŞAM gazetesinin dünkü haberini manşetten verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln’de gerçekleştirilen darbe karşıtı mitingde video konferans yoluyla konuşmasının Alman makamlarınca engellenmesinin ardından AKŞAM gazetesi duruma tepki göstermişti. Gazetemiz Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Hitler’e benzeterek, ifade özgürlüğünün engellenmesine karşı çıkmıştı. 

NAZİ YAKIŞTIRMASI KIZDIRDI

Bild gazetesinin haberinde ise durum Türkiye’nin NAZİ kartını devreye sokması olarak yorumlandı. Haberde, “Almanlar’ın Erdoğan’ın Almanya’daki gösteriye bağlanmasına izin vermemesi Türkiye’deki Akşam Gazetesi tarafından “Almanya’da Erdoğan korkusu” diye manşetlere taşıdı” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’yi uyarmak zorundaymış!

Yarın beraberindeki heyet ile Ankara’yı ziyaret edecek olan Avrupa konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, “Türkiye Hükümeti ile darbe girişiminden sonraki temizlik hareketini konuşmalıyız. Bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içerisinde yapıldığını görmek zorundayız’’ diye konuştu. 

 

YSK önünde önünde toplanan eylemciler, CHP'li vekillerden Gezi oylarının yeninden alevlendirilmesini

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı! 'EVET' oyları %58'e çıktı

En Çok Okunanlar