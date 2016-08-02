Akşam Alman medyasında 

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, AKŞAM gazetesinin dünkü haberini manşetten verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln’de gerçekleştirilen darbe karşıtı mitingde video konferans yoluyla konuşmasının Alman makamlarınca engellenmesinin ardından AKŞAM gazetesi duruma tepki göstermişti. Gazetemiz Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Hitler’e benzeterek, ifade özgürlüğünün engellenmesine karşı çıkmıştı.

NAZİ YAKIŞTIRMASI KIZDIRDI

Bild gazetesinin haberinde ise durum Türkiye’nin NAZİ kartını devreye sokması olarak yorumlandı. Haberde, “Almanlar’ın Erdoğan’ın Almanya’daki gösteriye bağlanmasına izin vermemesi Türkiye’deki Akşam Gazetesi tarafından “Almanya’da Erdoğan korkusu” diye manşetlere taşıdı” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’yi uyarmak zorundaymış!

Yarın beraberindeki heyet ile Ankara’yı ziyaret edecek olan Avrupa konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, “Türkiye Hükümeti ile darbe girişiminden sonraki temizlik hareketini konuşmalıyız. Bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içerisinde yapıldığını görmek zorundayız’’ diye konuştu.