Akdeniz sularından utanç bilançosu

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, 7 ayda hayatını kaybeden 4 bin 27 kişinin dörtte üçünün Avrupa'ya gitmek isterken Akdeniz'de boğulduğunu söyledi. Millman'ın verdiği bilgiye göre, geçen yılın aynı dönemine göre dünya üzerinde yaşamını yitiren göçmenlerin oranı yüzde 35 arttı.

Göç Örgütü, ayrıca son 10 günde Libya kıyılarına 120 cesedin vurduğunu aktarıyor.

İtalya ise son iki günde üç binden fazla göçmenin Akdeniz'de kurtarıldığını açıkladı. Sahil güvenlik birimi Marina Militare'nen yayınladığı görüntülerde, derme çatma botlarla denizde ilerleyen göçmenler donanma gemisine çıkarılıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan sonra, göç rotası değişti. Ege Denizi'nden yaşlı kıtaya ulaşamayan göçmenler, Kuzey Afrika üzerinden Akdeniz'i kullanmaya başladı.

Suriye'deki iç savaşın tetiklediği göçmen akınında Suriyelilerin yanı sıra Irak, Afganistan ve diğer bazı Afrika ülkelerinden insanlar yoğunlukta.