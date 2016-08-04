ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye'ye geliyor

Diplomatik kaynaklar Türkiye’yi ziyaret edecek ismin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden veya Dışişleri Bakanı John Kerry olabileceğini söylemişti. Ziyaretin ilk etapta 21 Ağustos veya sonrası gerçekleşmesi üzerinde durulduğu iddia ediliyor.

Ankara’ya gelen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşmesinin yanı sıra darbecilerin bombaladığı TBMM’yi ziyaret edip Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilen ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, temasları sırasında Gülen’e dair Türk yaklaşımını Washington yönetimine ileteceği sözü verdiğini söylemişti.

'TÜRKİYE'YE TESLİM ETSİNLER TARTIŞMALAR BİTSİN'

Dunford’a ABD’nin Gülen’i iade etmesini beklediklerini, aksi takdirde iki ülke ilişkilerinde ciddi sıkıntı yaşanacağı mesajını veren Başbakan Yıldırım önceki gün CNN Türk yayınında, “Bu tartışmaları ABD’nin sona erdirmesi için eline altın bir fırsat geçti. Darbenin görünen ismini Türkiye’ye teslim eder, o zaman bu tartışmalar ortadan kalkmış olur. Böylelikle iki stratejik ortak arasında sıkıntı kalmamış olur. Üst düzey bir ABD’li yetkili Türkiye’ye ziyaret yapacak. Gelip görsünler” demişti.