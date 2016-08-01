İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. ABD hesap verecek 

ABD hesap verecek 

ABD+hesap+verecek 

Başbakan Yıldırım ile görüşecek olan ABD'li Dunford, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin kapsamlı izahat verecek.

Mahmut Gürer 

FETÖ'nün ihanet girişiminin ardından, ABD'den Ankara'ya üst düzey ilk ziyaret bugün gerçekleşiyor. 

Kritik konu fetö terörü

İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek olan Dunford'un, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Ankara temaslarında Dunford'u terletecek soru ise, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ABD Merkez Komutanı General Joseph Votel'in, müttefik bir ülkeye yakışmayan talihsiz açıklaması olacak. Dunford'a, General Votel'in sözünü ettiği darbeci kadroların, Fetullah Gülen'le bağlantısını ispatlayan itiraf, ifade ve belgeler de sunulacak ve bu konuda kapsamlı izahat istenecek. Gülen'in iade edilmemesi halinde, ABD ile ilişkilerin zedeleneceği vurgulanacak. 
 

 

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşın

Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı

Kurtlar Vadisi Vatan filminden ilk fotoğraflar!

İmane El Bani'nin elini gören şok oldu!

Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı! 'EVET' oyları %58'e çıktı

En Çok Okunanlar