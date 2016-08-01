ABD+hesap+verecek 

Mahmut Gürer

FETÖ'nün ihanet girişiminin ardından, ABD'den Ankara'ya üst düzey ilk ziyaret bugün gerçekleşiyor.

Kritik konu fetö terörü

İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek olan Dunford'un, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Ankara temaslarında Dunford'u terletecek soru ise, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ABD Merkez Komutanı General Joseph Votel'in, müttefik bir ülkeye yakışmayan talihsiz açıklaması olacak. Dunford'a, General Votel'in sözünü ettiği darbeci kadroların, Fetullah Gülen'le bağlantısını ispatlayan itiraf, ifade ve belgeler de sunulacak ve bu konuda kapsamlı izahat istenecek. Gülen'in iade edilmemesi halinde, ABD ile ilişkilerin zedeleneceği vurgulanacak.

