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Çukura düşen boğa için seferber oldular
Çukura düşen boğa için seferber oldular
Kör kediyi hafife aldı
Kör kediyi hafife aldı
Sakallı akbaba foto kapan sayesinde görüntülendi
Sakallı akbaba foto kapan sayesinde görüntülendi
Şırnak'ta bir evde 14 yavru turaç ele geçirildi
Şırnak'ta bir evde 14 yavru turaç ele geçirildi
Buz kaplı göle düşen geyiği böyle kurtardılar
Buz kaplı göle düşen geyiği böyle kurtardılar
Zebra bir aslan gibi bakıcısına saldırdı
Zebra bir aslan gibi bakıcısına saldırdı
Sığırcıkların gün batımındaki etkileyici dansı
Sığırcıkların gün batımındaki etkileyici dansı
Artvin'in yaban hayatı kameralara yansıdı
Artvin'in yaban hayatı kameralara yansıdı
Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülemeye devam ediyor
Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülemeye devam ediyor
Soyu tükenmekte olan sevimli lemurlar çoğaldı
Soyu tükenmekte olan sevimli lemurlar çoğaldı Dünyada soyu tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan sevimli lemurlar, kısa sürede benimsedikleri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hızla çoğalmaya başladı. 6 üyeli küçük grubun İzmir’de 8 yavrusu birden olunca ailedeki lemur sayısı 14’e çıktı.
Köpek sanıp sahiplendi, büyüyünce tilki çıktı
Köpek sanıp sahiplendi,
büyüyünce tilki çıktı
Bayburt’ta vaşak görüntülendi
Bayburt’ta vaşak görüntülendi
Albino timsah böyle görüntülendi
Albino timsah böyle görüntülendi
Sevimli maymunun minik çocukla oynamak istediği anlar izleyenleri güldürdü
Sevimli maymunun minik çocukla oynamak istediği anlar izleyenleri güldürdü
Sığırcıkların görsel şöleni
Sığırcıkların görsel şöleni
Kolunu timsaha kaptıran bakıcının korku dolu anları kamerada
Kolunu timsaha kaptıran bakıcının korku dolu anları kamerada
Yavru köpeğin buz ile imtihanı
Yavru köpeğin buz ile imtihanı
Yavru Sumatra fili tedavi edildi
Yavru Sumatra fili tedavi edildi
Timsah'ın boyuna inanamayacaksınız!
Timsah'ın boyuna inanamayacaksınız! Normalde insanlar neredeyse otomobil büyüklüğünde bir timsah görünce koşarak kaçar. Ancak bu cesur turistlerin hakkını vermek lazım. Onlar kaçmadı, yerlerinden bile kıpırdamadı. <
Kör Japon balığı görenleri hayrete düşürüyor
Kör Japon balığı görenleri hayrete düşürüyor
Bu tavuklar uçuyor
Bu tavuklar uçuyor
Talihsiz kuşun zor anları
Talihsiz kuşun zor anları

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Yolda semender buldu
Yolda semender buldu
İnci kefali yolculuğu sona erdi
İnci kefali yolculuğu sona erdi
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Rakun deyip geçmeyin
Rakun deyip geçmeyin
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Tıraşa bayılan köpek kırdı geçirdi
Tıraşa bayılan köpek kırdı geçirdi
Hayvanlar bir günlük hediye olmasın
Hayvanlar bir günlük hediye olmasın