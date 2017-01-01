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Safari turunda korku
dolu dakikalar
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Yavru köpek aslanlara böyle kafa tuttu
Binlerce kişi tarafından paylaşılan bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
DOĞA-HAYVAN
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Yaban hayatını fotokapan görüntüledi
DOĞA-HAYVAN
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Yaralı leylek site sakinlerinin ilgi odağı oldu
Otoyol kenarında yaralı halde bulunan leyleğe Halkalı'da bulunan bir sitenin sakinleri sahip çıktı.
DOĞA-HAYVAN
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Kavanoza kapatılınca intihar eden akrep
Eve giren akrebi sahibi tarafından fark edildikten sonra cam kavanoza sıkıştırılan akrep, kurtulamayacağını anlayınca kendini defalarca sokarak intihar etti.
DOĞA-HAYVAN
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Sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi
Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki ayı ve kaplanlar sıcaklar nedeniyle günlerinin büyük bölümünü havuz içinde geçiriyor.
DOĞA-HAYVAN
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Kurbağalarda toplu ölüme neden olan mantar belirlendi
AKÜ'den bilim insanları, TÜBİTAK destekli araştırma ile Türkiye'de ekosistem açısından önemli 16 kurbağa türünden 6'sında toplu ölümlere, daha çok güney yarım kürede görülen bir mantar türünün neden olduğunu tespit etti.
DOĞA-HAYVAN
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Doğanın büyülü dünyasına yolculuk
Polonyalı fotoğrafçı Magda Wasiczek'in makro fotoğraflama tekniği ile çektiği inanılmaz fotoğraflar...
DOĞA-HAYVAN
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Yılkı atları turistlerin ilgi odağı oldu
Antalya'nın İbradı ilçesinde yıllar önce doğaya bırakılan ve bugün sayıları 400'ü bulan yılkı atları, yurt edindikleri Eynif Ovası'na güzellik katıyor.
DOĞA-HAYVAN
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'Kaplan sayısı son 100 yılda ilk kez arttı'
Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Küresel Kaplan Forumu, 2010-2016 yılları arasında 690 artarak 3 bin 890'a ulaşan dünya genelindeki kaplan sayısının son 100 yılda ilk kez arttığını açıkladı.
DOĞA-HAYVAN